BBB20 terá retorno do quarto branco a partir desta sexta

A produção do Big Brother Brasil 20 anunciou através do Twitter oficial do programa que esta edição terá o famoso "quarto branco". O retorno do elemento presente nas edições 9 e 10 está previsto para essa sexta (06).

Não foi divulgado como funcionará o quarto em 2020, as informações mais detalhadas serão reveladas por Tiago Leifert nesta quinta (05).

Alerta spoiler‼‼ Nesta sexta, 6/3, o Quarto Branco estará de volta no #BBB! Vocês vão descobrir mais detalhes com o Tiago Leifert no programa desta quinta-feira! Aguenta, coração, porque vem muita emoção por aí ???? #RedeBBB pic.twitter.com/pp3ecVxGgs — Big Brother Brasil (@bbb) March 4, 2020

O quarto branco foi usado no BBB 9 como castigo para quem atendesse ao big fone. A então novidade causou polêmica, por ser um quarto revestido de branco, com paredes acolchoadas e as luzes não se apagarem.

Durante o BBB 9, Newton Siqueira atendeu ao big fone e foi para o quarto, com Ralf Krause e Leonardo Jancu. Após 30 horas por lá, Leonardo pediu para sair e foi eliminado.

No BBB 10 quem atendeu o aparelho foi Angélica. Ela levou Cacau e Serginho para o quarto branco. Durante o tempo em que estiveram lá dentro, o público votou para que Serginho ganhasse imunidade. Angélica acabou eliminada.