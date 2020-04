BBB20: última prova de imunidade será um quiz, revela Boninho

Diretor do Big Brother Brasil 20, Boninho soltou alguns spoilers de como será a reta final do reality show. Pelo Instagram, em resposta aos seguidores, ele revelou que ainda haverá uma prova de imunidade, que será disputada nesta quinta-feira (23). E nada de resistência ou de pura sorte: será um quiz.

Outra informação anunciada por Boninho na rede social é que a última eliminação do programa acontecerá no sábado (25). Na segunda-feira (27), acontecerá a grande final. O diretor ainda reafirmou que haverá uma celebração pelo fim do do BBB20, reunindo os ex-participantes da edição. Porém, será virtual, por causa da pandemia do novo coronavírus.

Boninho ainda aproveitou a interação com os seguidores no Instagram para elogiar a baiana Mari Gonzalez, eliminada do reality show na última terça-feira (21). "Uma graça de pessoa", escreveu.