BBB21: Andressa Urach negocia para ser uma das participantes, diz colunista

A apresentadora Andressa Urach, conhecida por sua passagem na sexta edição do reality A Fazenda, pode estar em negociações para ser uma das participantes no Big Brother Brasil de 2021 (BBB 21). Conforme explica o colunista Erlan Bastos, do Observatório dos Famosos da Uol, a atração convidou Urach para a nova edição do programa, que deve reunir famosos e pessoas anônimas, repetindo a fórmula de 2020.

De acordo com a coluna, Andressa estaria relutando aceitar o convite por conta do cachê, avaliado em R$ 40 mil. A estrela estaria negociando um valor maior para voltar ao mundo dos realities. A estreia do BBB 21 está marcada para 25 de janeiro e o elenco oficial ainda não foi divulgado pela TV Globo.

A fama de Andressa explodiu após o reality A Fazenda, da TV Record, em 2013. Até hoje, seus bordões, falas e vídeos são relembrados em memes pela internet. A peoa seguia a carreira de modelo até 2015, quando teve complicações de saúde por conta de aplicações de hidrogel nas pernas e nádegas. Após sobreviver, a modelo se converteu ao cristianismo da Igreja Universal do Reino de Deus e lançou um livro falando sobre a experiência entre a vida e a morte.

Andressa Urach varoa barraqueira no BBB 21, vem aí pic.twitter.com/KW7RI7Ok8d — bruno (@Twolfmaniaco) October 24, 2020

A apresentadora vinha, desde então, se vinculando às figuras mais conhecidas do protestantismo no Brasil. Na última semana, Andressa apagou fotos de sua conta no Instagram, deixou de seguir figuras políticas de extrema direita, como o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido), e publicou um vídeo criticando atitudes de alguns evangélicos nas redes sociais. O novo comportamento de Urach fortaleceu os rumores entre os usuários da rede social Twitter sobre sua possível participação no BBB.