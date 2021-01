BBB21: confira os melhores momentos do primeiro dia de programa

Os milhões de fãs do BBB estavam ansiosos para estreia do reality, ocorrida nesta segunda-feira (25), às 22h30. Apesar disso, os brothers e sisters já estavam confinados na casa mais vigiada do Brasil desde o meio dia de ontem. Então, confira tudo o que de melhor aconteceu nesse primeiro dia de reality.

Pipoca ou camarote?

Gilberto foi o primeiro a entrar na casa, imediatamente acompanhado por Carol Conká. Os dois tornaram-se os anfitriões, e foram recebendo os outros 12 participantes que ficaram na casa principal.

Por essas e outras que Emicida define a #KarolConka como o "orixá da alegria". Esse encontro dela com o Gilberto foi simplesmente tudo.



Quem aí ficou de olho na estreia do #BBB21? pic.twitter.com/a4QTKerdd7 — Mundo Negro (@sitemundonegro) January 26, 2021

Isolados

Sim, principal, pois havia outra casa - na verdade um quarto. Lá era um local reservado para os seis felizardos que foram os mais votados pelo público para ganharem uma imunidade na primeira semana de programa.

Fiuliette

E foi justamente neste clubinho que pintou o primeiro clima de romance do BBB. Juliette se encantou de primeira por Fiuk e em apenas 24 horas já disse que está namorando com ele e chegou a planejar uma cerimônia de casamento entre os dois. O problema é que o filho de Fábio Jr. não parece concordar muito com o romance.

juliette : quem tá assistindo bbb tô avisando que meu namorado é o fiuk

fiuk : *olhando com agonia*#bbb21 #bbb2021 O BBB pic.twitter.com/3V35UGp0LR — Lucasx ???????????? (@Lucasbert18) January 26, 2021

Projota jogador

Ao perceberem que estavam em número reduzido no quartinho, o sexteto começou a teorizar o motivo que os levaram até ali. Foi quando Projota desvendou o mistério, decifrando que uma votação popular os levou até ali, onde tornaram-se imunes na primeira semana.

Projota chegou na mente do Boninho sem pedir licença e simplesmente fez uma ceia. Projota Bar & Lanches. pic.twitter.com/cRDl8XovUl — Giovanni Chacon (@GiovanniChacon_) January 26, 2021

Produção escreve certo por linhas tortas

Já nesta manhã, um erro da produção fez Projota descobrir que Carla Diaz também estava no programa. A televisão do clubinho anunciou que "Inshalá" deveria ir para o confessionário. O rapper ouviu e contou a fofoca para Juliette, que respondeu: "ela é linda. Perdi Fiuk."

O terror do boninho KKKKKKK apareceu sem querer na TV da casa “Carla Diaz confessionário” e o projota viu #BBB21 pic.twitter.com/HgGJgPM7eB — lucas freitas (@luquinha) January 26, 2021

Prova de resistência

E o primeiro dia para os mortais já começou com uma prova de resistência, que durou 8 horas e premiou Nego Di e Lucas Penteado com a imunidade.

???? Prova de Imunidade #BBB21:

Nego Di e Lucas Penteado são os últimos a sair da Prova • #RedeBBB pic.twitter.com/GSJYhHr3wb — Big Brother Brasil (@bbb) January 26, 2021

Humor goiano

Pra finalizar, a dupla Rodolffo e Caio, que já entrou cancelada por parte do público, mostrou que tem muito carisma. No pouco tempo em que ficaram na prova de resistência, entreteram o público e os outros participantes com piadas. E após serem os primeiros eliminados, brincaram com a situação. "Ao menos quem estava torcendo pra nós vai poder dormir cedo", disse Caio.