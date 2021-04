BBB21: No jogo da discórdia, João rebate fala de Rodolfo sobre cabelo: 'estou cansado'

No Jogo da Discórdia desta segunda (5), o professor João Luiz revelou aos demais participantes do programa uma situação que viveu no último final de semana. João se sentiu incomodado com a fala feita por Rodolfo, que comparou a peruca que estava usando no castigo do monstro no BBB21 ao cabelo do professor.

"Muita gente pode não saber, mas no sábado, ele fez uma piada comparando uma peruca do monstro da pré-história com o meu cabelo. O jogo pode ser sim de coisas que vem daqui de dentro, mas também tem que vir de respeito. Te daria mais umas 4 flechas daquela!", disse o professor ao vivo.

Rodolffo chegou a reafirmar a comparação, antes de se desculpar. "Cara, se todo mundo observou como que era a peruca do monstro, acredito eu que é um pouco semelhante".



João voltou a falar e desabafou. "Naquela hora eu me calei. Mas você não sabe o quanto que aquilo me machucou. Não adianta vir com desculpas! Estou cansado. Não estou em um desenho animado! Tem osso no meu cabelo? Você pode não sentir mas eu sinto aqui desde o dia em que eu nasci. Não adianta esse discurso de que não teve a intenção. Estou cansado de ouvir isso e não é só aqui dentro, é lá fora também. Nunca ninguém tem a intenção de machucar. Não é mais fácil admitir que errou? Você acabou de reafirmar."

Pocah se envolveu na situação e disse: “O mínimo era você (Rodolffo) pedir desculpas.”

Rodolffo então pediu desculpas. O apresentador Tiago Leifert deu uma pausa no jogo

O professor mineiro chegou a chorar com a fala e contou para a amiga Camilla de Lucas que ficou chateado com o comentário. "Eu estava ajudando os meninos a colocar a roupa do Monstro e aí, na hora de colocar a peruca, o Rodolffo falou assim: 'Nossa, o meu cabelo está igualzinho ao do João", disse.

Em seu momento no jogo, Camilla de Lucas voltou a tocar no assunto do comentário sobre o cabelo de João Luiz. "O cabelo do João não é o mesmo daquela peruca. Isso me fez mal. Eu sei que sua intenção não foi magoar, mas magoa. Você é uma pessoa que vive em 2021 e não vive isolado, você sabe. Uma dica: pesquisem. Estamos cansado de termos que explicar sobre o nosso tom de pele, sobre nosso cabelo."

Durante as justificativas de Camilla, Rodolffo disse que seu pai tem o cabelo muito parecido com o de João, e que por isso, ele não faria comentários maldosos.

"O cabelo do João é igual ao do meu pai. Você acha que eu faria de maldade? Se falar do meu cabelo, que não é dos mais bonitos, eu não vou ligar."

Clima esquenta entre Arthur e Fiuk

A dinâmica do jogo era apontar o melhor jogador, o pior e quem fazia jogo sujo. Fiuk apontou Arthur como pior jogador e como jogo sujo. "Ele mente, finge. Foi incoerente com muitos. Foi um cara que me machucou de graça desde o começo. Desde o começo eu insisto e ele não olhava na minha cara. Inventou mentiras sobre o Gil. Pra mim isso aqui é sobre viva, buscar, melhorar seus erros. Até a Carla veio me perguntar o que eu achava do relacionamento deles, e tinha coisas fingida."

Arthur xingou Fiuk e o clima ficou tenso entre os dois. Arthur voltou a xingar Fiuk e João Luiz precisou trocar de lugar com o filho de Fábio Jr. para evitar um embate físico.