BBB22: Arthur Aguiar e Rodrigo protagonizam treta no Jogo da Discórdia

O temido Jogo da Discórdia desta segunda-feira (31) foi protagonizado por Arthur Aguiar e Rodrigo. Na dinâmica, havia um quadro no gramado onde os brothers precisariam classificar seus colegas de confinamento em quatro categorias: Não faz falta, Já me decepcionou, Palestrinha, Atrapalha o meu jogo, Tem medo de se comprometer e Não é confiável.

Os brothers podiam escolher três participantes para preencher as casas. Os emparedados tiveram suas oportunidades primeiro. Natália chamou Bárbara de palestrinha, disse estar decepcionada com Maria e colocou Eslovênia na caixinha de quem tem medo de se comprometer. Jessilane disse estar decepcionada com Jade, Eliezer e Eslovênia.

No entanto, a treta começou quando Rodrigo não poupou palavras e reclamou das atitudes de Douglas, dizendo estar decepcionado com os acontecimentos na formação do Paredão. Além disso, disse que Arthur Aguiar não é confiável.

Arthur Aguiar jogou em seguida e fez um discurso acalorado sobre Rodrigo. Afirmou que ele não é um jogador confiável e discorreu sobre o jogo de manipulação que o brother vem fazendo. “Você pode jogar da maneira que vocês quiser. O que não pode, na minha opinião, é você impor o que você quer”, disse.

Em seguida, reforçou o ponto. “Você quer jogar, mas as pessoas têm que jogar da sua maneira, do seu jeito, se não for assim não funciona”. O clima esquentou, Rodrigo retrucou e os dois bateram boca durante a dinâmica.

Eliezer, na sua vez de jogar, saiu em defesa do amigo e desmentiu Arthur, afirmando que não foi influenciado com relação ao voto. A convicção dele sempre foi indicar Douglas.