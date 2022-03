BBB22: Natália fez teste de gravidez e exames de sangue, diz colunista

Natália Deodato, integrante do elenco do Big Brother Brasil 22, passou por exames de sangue e um teste rápido de gravidez. A informação foi divulgada pelo colunista Felipeh Campos no A Tarde é Sua, da RedeTV!. O rumor sobre uma possível gravidez da sister tomou a web desde que Natália afirmou sentir fortes enjoos no último domingo (27). Natália mantém, há cerca de três semanas, relações sexuais com Eliezer.

Ainda de acordo com o colunista, a coleta foi acompanhada por uma equipe médica do reality, que está responsável por descobrir o que tem causado o mal-estar da sister. “Por causa disso, alguns quadros não foram gravados. Foi tudo suspenso por causa dessa questão da Natália, dos médicos entrarem para fazer os exames. O sangue dela já foi coletado”, explicou Felipeh.

O assuntou tomou novo desdobramento nas redes sociais depois que, na última segunda (28), Linn da Quebrada revelou para Jessilane que sonhou com uma gravidez. Ambas são as mais próximas de Natália no jogo. Jessi se surpreendeu, frisando que, de acordo com sua mãe, isso quer dizer que uma amiga próxima "irá aparecer prenha".

Os internautas aproveitaram para lembrar da previsão da taróloga Bruna Sensitiva que, antes do início do programa, afirmou que esta edição seria marcada por uma expulsão, uma desistência e uma gravidez. Dois dos presságios já são verdadeiros: Maria foi expulsa após agredir Natália em um Jogo da Discórdia; e o ator Tiago Abravanel apertou o botão da desistência depois de se sentir isolado no jogo.

Outro fator que corrobora para os rumores é o fato de que Natália e Eliezer já transaram duas vezes, uma delas possivelmente sem camisinha. O casal utilizou preservativo na primeira vez em que fizeram sexo, quando o participante Vini buscou camisinha para eles na despensa.

Em outra ocasião, entretanto, os dois não interromperam as carícias para pegar o preservativo. Há a possibilidade de eles terem deixado a camisinha num local próximo da cama, mas nada confirmado.