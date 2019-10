Bebê de 1 ano é morto por cão rottweiler no Rio Grande do Sul

O menino Otto Baum Nascimento, de 1 ano e 3 meses, morreu após ser atacado por um cão da raça rottweiler na terça-feira, 8, em Sapiranga, na região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Civil, a criança estava na casa da avó quando o cachorro escapou do canil e a atacou.



"O menino estava com a avó, no pátio da residência, quando de repente o cão saiu do canil e o atacou. Na tentativa de proteger o neto, a avó também sofreu algumas escoriações", disse o delegado Clovis da Silva.



O menino foi conduzido pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Sapiranga, mas não resistiu aos graves ferimentos na face, no pescoço, no tórax e na região da cintura.



A Polícia Civil do município vai investigar as circunstâncias da ocorrência.



O corpo de Otto foi velado na manhã desta quarta-feira, 9, na Funerária Krause, em Novo Hamburgo.



O enterro ocorreu no final da manhã no Cemitério Jardim da Memória.