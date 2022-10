Bebê de 1 ano morre após ser atropelado acidentalmente pela mãe

Um bebê de um ano e três meses foi atropelado, acidentalmente, pela própria mãe, quando esta retirava o carro da garagem. O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira, em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza. O bebê chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal José Maria Philomeno Gomes, mas não resistiu e morreu.

As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A pasta informou que uma equipe da Polícia Militar chegou a ser acionada para atender à ocorrência. A Delegacia Metropolitana de Pacajus também abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.