Bebê de um mês é agredido por padrasto no Cabula

Um bebê de apenas um mês de vida ficou ferido depois de ser atingido por um murro dado pelo padrasto. O agressor batia na mãe da criança, na tarde desta segunda-feira (14), no bairro do Cabula, quando acabou errando o alvo e acertando o bebê. Socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE) com uma lesão na região da cabeça. Ela foi atendida e recebeu alta horas depois.

De acordo com informações do boletim de ocorrência da unidade de saúde, a própria mãe do menino relatou a autoria do crime, que foiregistrado na Delegacia de Repressão ao Crime contra a Criança e o Adolescente (Dercca). O CORREIO procurou a Polícia Militar mas ainda não obteve retorno.

No último sábado (12), um padrasto matou uma criança de 4 anos, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, com 20 facadas após uma briga por ciúme com a namorada, a mãe da vítima. Preso em flagrante pelo assassinato do enteado Miguel Martins Pita Costa, o estudante de Direito Edilton Araújo Andrade Júnior disse à polícia que aplicou os golpes porque a criança não parava de chorar. Na hora, Miguel presenciava a mãe sendo esfaqueada pelo padrasto.

A mãe de Miguel, Manoela Silva Costa Martins, 29, foi socorrida para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus com oito perfurações. No domingo (13), ela foi transferida para o Hospital do Subúrbio, em Salvador. O corpo do menino foi enterrado na segunda-feira (14), Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas.

Segundo a polícia, no sábado, após esfaquear mãe e filho, Edilton usou a arma do crime, uma faca de 18 cm, para provocar uma lesão no abdômen de 3 centímetros e, em seguida, pulou da janela de casa. Ele também foi socorrido ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus.