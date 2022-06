Bebê é achado morto dentro de balde com água em Itabuna

A morte de um bebê de 1 ano que foi achado em um balde d'água é investigada pela Polícia Civil de Itabuna, no sul da Bahia. O corpo da criança foi achado no sábado (11), no bairro Pedro Jerônimo.

A mãe disse que foi dormir com os dois filhos. Ao acordar, já encontrou o caçula dentro do balde, que estava no banheiro - o objeto era deixado no local para a família jogar água no vaso.

Quando encontrou o bebê desacordado no balde, a mãe chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que não conseguiu reanimar a criança.

A Polícia Civil investiga o caso e diz que o corpo passará por perícia.