Bebê é resgatado por bombeiros durante enchente em Recife; vídeo

Após as fortes chuvas que caíram por toda Região Metropolitana do Recife (RMR) na última quinta-feira (13), um resgate surpreendente de 11 crianças e um casal acabou com um final feliz em Peixinhos, Olinda. A água tomou conta de várias casas da comunidade, chegando na altura do pescoço de uma pessoa adulta.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando eles conseguiram entrar na residência, as crianças estavam em cima de uma cama beliche para tentar escapar da água, que tomava conta do local. Felizmente todos foram salvos com vida.

Vídeo

Ainda segundo os Bombeiros, a região, que era de difícil acesso, não estava passando viaturas e nem botes salva vidas. Foi preciso usar uma corda para auxiliar no salvamento. Um dos bombeiros sai com um bebê no colo no meio. Confira o momento do resgate:

Chuvas no Grande Recife

As fortes chuvas que caíram nesta quinta-feira (13) na Região Metropolitana do Recife causaram dois desabamentos em áreas de encostas nos municípios de Jaboatão dos Guararapes e de Camaragibe, além de um acidente no túnel do bairro do Pina, Zona Sul do Recife. Sete pessoas acabaram morrendo no total, sendo cinco em Camaragibe, uma em Jaboatão e outra no Recife.

Em Olinda, local do incidente com as crianças, o bairro de Aguazinha foi onde mais choveu, com cerca de 121,96 mm até as 12h30 da quinta-feira (13), de acordo com dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

As informações são da Rede Nordeste