Bebê que nasceu sem pele surpreende e tem alta após 6 meses

O bebê que nasceu sem a camada exterior da pele na Inglaterra teve alta na sexta-feira (24), depois de seis meses internado, surpreendendo os médicos. O pequeno Kaiden, que nasceu em Warwickshire, provavelmente tem um caso atípico de epidermólise bolhosa, uma doença genética que forma bolhas na pele e podem levar bebês a nascerem sem parte da epiderme.

Ele é filho de Jessica e Jack Shattock, 19 anos, e nasceu na 30ª semana de gravidez da mãe, com apenas 1,1 kg e com pele cobrindo só o rosto. Depois do parto, em 24 de novembro do ano passado, ele já seguiu para a UTI neonatal. Os pais não puderam sequer pegar o filho no colo por 10 dias.

A pele protege a criança e sua ausência fez com que o recém-nascido ficasse suscetível a várias infecções. Só na sexta semana depois que Kaiden nasceu ele começou a criar uma pele por conta própria. O ritmo, no entanto, ainda era lento. Kaiden passou então por um procedimento em que uma faixa de pele do estômago foi retirada e colocada no braço. Pelo menos outras quatro cirurgias similares devem ser feitas ainda, acreditam os médicos.

Não podíamos segurá-lo porque ele sentia muita dor e precisava do suporte das máquinas para se manter vivo. Os médicos nos disseram duas vezes que ele provavelmente não sobreviveria, mas decidimos que faríamos tudo o que pudéssemos para ajudá-lo", afirmou Jessica em entrevista ao Daily Mail. O garoto hoje pesa 4,3 kg e ainda tem infecções com frequências.

Veja como ele estava ao nascer (imagem forte):

