 Begônias Rex, a eterna primavera das folhagens; veja vídeo com dicas

Quem sempre sonhou em cultivar flores em ambientes internos poderá encontrar, finalmente, consolo com as Begônias Rex, também chamadas popularmente de "Beleaf". A exuberância das suas folhagens chama tanta atenção que as pequenas flores brancas ou rosadas, predominantes no verão, acabam ficando em segundo plano. Praticamente um desfile de carnaval, com direito a brilhos, purpurinas e muitas cores. E a melhor notícia é que essas moças precisam apenas de alta claridade vinda de uma janela próxima ou de até 2 horas de sol fraco, das primeiras ou últimas horas do dia. A luminosidade é a primeira grande pista para entender o universo desses serzinhos sensíveis e encantadores, que somam mais de mil opções para colecionar, dar e vender!

Nativas da China, Índia e Vietnã, as Begônias Rex são encontradas em bosques e florestas tropicais e subtropicais, crescem abrigadas por copas mais altas, com sol filtrado, alta umidade e matéria orgânica em abundância. O ideal é mantê-las em locais quentes e protegidos de vento, frio e salitre, mas a parte mais difícil talvez seja acertar a mão nas regas. As begônias armazenam água e nutrientes nos caules e, ao mesmo tempo, necessitam do solo sempre úmido. Encontrar esse ponto de equilíbrio nem sempre é fácil, mas só se aprende na prática mesmo. Durma em paz com as tantas que já mandou para o “céu das plantas”. Quem nunca, né? Vai na fé, mas, nesse caso aqui, prefira pecar pela falta de água do que pela oferta em demasia.

A água empoçada no substrato das begônias pode levar facilmente ao apodrecimento de caules e raízes. Um sinal claro disso é quando o caule começa a ficar marrom e com aspecto pegajoso. Além de garantir um substrato bem drenável, uma dica é priorizar vasos grandes e rasos, para que os caules possam se espalhar e o solo fique mais aerado. Vasos profundos tendem a secar mais devagar e acumular umidade na parte inferior. Em dias mais quentes, também vale irrigar apenas o prato e esperar que a planta absorva. Assim, a gente consegue reduzir as regas e não corre o risco de exagerar achando que ela está sofrendo com o calor. Aguarde alguns minutos e logo retire a água do prato, tá? E nunca borrife água nas folhas pra refrescar. A princípio pode parecer complicado, mas vamos acertando com o tempo. E diz aí, não vale a pena um esforçozinho diante de tanta belezura?