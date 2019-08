'Beijar homens, sim. Transar não!', dispara Alexandre Frota

O deputado federal Alexandre Frota, expulso nesta terça-feira (13) do PSL e já convidado para fazer parte do DEM, revelou para o youtuber e jornalista Marcelo Bonfá que nunca transou com homens, embora já tenha beijado.

"Beijei homem várias vezes, até porque a revista [G Magazine] pedia isso. Mas, nunca transei com um, tanto que nunca fiz filme com homem. Com travesti, sim, mas nunca com homem. Existe essa confusão", explicou o parlamentar, que é ex-ator pornô.

O ator Alexandre Frota durante participação em filme pornô com outros homens

(Foto: Divulgação)

Na entrevista, Frota ainda falou sobre a carreira nos filmes pornôs. "Já criei e realizei todas as minhas fantasias sexuais com o trabalho nos filmes pornôs. Hoje, o que gosto de fazer entre quatro paredes mesmo é dormir. Tenho a Fabiana, minha esposa, mas, com 55 anos, uma com fé, eu dou, A segunda, costuma faia", disse, em uma referência à música 'Andar com fé', de Gilberto Gil.

Questionado sobre a carreira com os filmes eróticos, o deputado admitiu não se arrepender de ter feito os trabalhos, mas reclama por ser lembrado apenas por isso. "Fiz os filmes até 2004, mas, apesar de ter feito várias novelas e cinema, estão sempre me perguntando do pornô", disse ele, que declara, em tom de brincadeira, ainda não ter se afastado da pornografia. "Se tem um lugar que tem pornografia é em Brasília", conclui.