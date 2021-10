Bela Vista inaugura decoração natalina com espetáculo 'Natal das Quatro Estações'

A dois meses do dia 25 de dezembro, o clima natalino se apressou para dar as caras em Salvador e, mais especificamente, no Shopping Bela Vista. É que, por lá, rolou neste domingo (24) o pontapé inicial no período em que a magia do Natal invade os shoppings soteropolitanos com o espetáculo 'Natal das Quatro Estações', na área externa do shopping em duas sessões, às 17h e 19h, com capacidade máxima de 800 pessoas cada uma.

Uma atração que trouxe o corpo de baile da Cia On Broadway, efeitos especiais e shows de luzes que encantaram a todos, dos pequenos aos adultos que foram acompanhá-los. Além de hipnotizar quem apareceu no local, o espetáculo marcou a inauguração da decoração natalina do shopping que permanece em exposição até o fim do ano.

Quem também fica no shopping até o fim do ano é a grande estrela deste período: o Papai Noel. Por conta da pandemia, em 2020, ele não pode receber as crianças em sua casa. Cenário que não vai se repetir em 2021 já que o Cantinho do Noel vai estar aberto aos pequenos neste fim de ano. No espetáculo, o bom velhinho foi o ator Marcelo Dantas, 30 anos, que coloca as roupas vermelhas e o gorro há cinco anos, e sentiu falta da proximidade com os pequenos em 2020.

"Ano passado, fizemos o drive onde eles passavam no carro. Só que era diferente, a gente sentiu falta do contato. Víamos o brilho no olhar deles mesmo no carro, mas não se divertiam tanto como vão poder agora porque, neste espetáculo, a gente interage, fica no meio dele e a emoção é maior", conta o ator, que tem imunização completa contra a covid-19.

Alegria da criançada

A pequena Giovanna Ferrero, 6, foi uma das centenas de crianças que puderam viver essa emoção mais de perto. Ao longo do espetáculo, ela pulou, dançou e não parou um minuto. Coisa de quem amou sentir a energia natalina com um pouco mais de liberdade. "Eu achei muito bom, a melhor parte foi na hora que soltou neve. Tomei um susto, mas foi legal. Eu estava com muita vontade de ver o Papai Noel e deu pra ficar bem pertinho", diz ela, acompanhada da sua mãe, Joilma Ferrero, 34.

Joilma conta que, no ano passado, a pequena não deixou de ver o Papai Noel, mas ressalta que a experiência não chegou perto da de hoje. "Da última vez, a gente veio no drive, que ela ficava no carro e os personagens passavam. Só que a experiência corpo a corpo é bem melhor, ela fica mais solta, se diverte muito e tem liberdade pra interagir", afirma a mãe de Giovanna.

Entre as crianças, o espetáculo foi mesmo um sucesso. Pedro Lucas Cerqueira, 8, que foi ao espetáculo com a sua mãe Késia Cerqueira, 29, foi só elogios para tudo que viu. "Eu gostei de tudo, amei! Sempre amei o Natal porque a gente ganha presente e é muito bonito. Hoje (domingo) foi muito legal porque teve a chegada do Papai Noel que eu não via faz um tempo e ele chegou de surpresa, o que também foi muito bom", relata Pedro, todo alegre no fim do espetáculo.

Já o que mais encantou o pequeno Luís Henrique Leal foi justamente a ideia das quatro estações dentro do espetáculo e do shopping. "A parte que eu mais gostei foi a das quatro estações porque tinha a fada contando a história e achei muito bonito. O Papai Noel foi legal também porque a gente estava mais livre. Da última vez, não podia ficar tão perto", fala ele, lembrando o evento do ano passado.

Época lucrativa

O show aconteceu em uma tenda de 1.500m² instalada no estacionamento Deck Park, ao lado do Kart do Bela Vista, primeiro shopping da cidade a inaugurar a decoração para o Natal. Sobre a antecipação da data, Ticiano Cortizo, gerente de marketing do Bela Vista, explicou o porquê. "Por conta da pandemia, inaugurar mais cedo dá um tempo mais extenso para as pessoas visitarem o Cantinho do Noel, verem a decoração e realizarem as compras de Natal. Além disso, é mais tempo para as lojas se prepararem, contratar mão de obra temporária", fala.

Cortizo falou ainda sobre o peso que a época que é capitaneada pelo Natal tem dentro do orçamento do shopping. "Com toda a certeza, é a época mais importante do ano para o shopping. Existe um represamento de compras, que vem nesse momento para gente. No ano passado, foi muito bom por conta do auxílio emergencial e uma demanda de consumo presa com o fechamento dos shoppings. Mesmo assim, nesse ano, esperamos 10% a mais em fluxo de pessoas e 5% em vendas em relação a 2020", conclui.

O Bela Vista foi o primeiro a inaugurar a decoração natalina, mas não será o único na cidade a ter uma organização especial para o período.

Veja quando os outros shoppings inauguram a programação natalina e como será:

Shopping da Bahia

No Shopping da Bahia, o Natal começa em 6 de novembro com o tema "Cultivando o Natal". Na decoração, haverá trenzinho e vários ambientes instagramáveis que, de forma lúdica e encantadora, vão valorizar os bons sentimentos natalinos. Aos sábados e domingos de novembro e dezembro, vão rolar atrações gratuitas, às 15h e 17h, com personagens encantados pelo shopping. Também tem a volta da Noelândia, que vai ser inaugurada em 12 de novembro, e terá ingressos custando R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) e R$ 100 (o pacote com 1 inteira e 2 meias).

Salvador Shopping

Neste ano, a programação especial de natal do Salvador Shopping começa no dia 4 de novembro e traz a magia da Disney com a decoração "Natal Mickey e Amigos" que, de acordo com o shopping, vai encantar toda a família. Como não poderia ser diferente, o Papai Noel também será uma atração no shopping e poderá ser visitado pelos pequenos em um espaço especialmente montado no piso L2.

Shopping Barra

O Natal do Shopping Barra também começa no dia 4 de novembro em um evento que promete ter seu ponto alto na chegada do Papai Noel. No dia de início da festa natalina, o shopping realizará um desfile a céu aberto pelas ruas do seu entorno com a participação de personagens lúdicos e do Bom Velhinho. Na parte de dentro do Barra, haverá uma apresentação musical que abre a decoração natalina, assinada pela artista Cecília Dale, que fará um resgate do natal tradicional.

Shopping Paralela

No Shopping Paralela, o Natal promete ser "bom para cachorro". Isso porque, a decoração do local tem como tema o "Natal com a Patrulha Canina" e terá a presença dos personagens em duas temporadas: 19, 20 e 21 de novembro e 10, 11 e 12 de dezembro. A decoração permanente do local contará com uma árvore de mais de 12m e o Papai Noel, que retornará presencialmente para a festa depois de um ano fora. Haverá outras atrações, como tobogã, cenários instagramáveis para fotos e atividades interativas na temática da Patrulha Canina, tudo gratuito.

Salvador Norte Shopping

Já no Salvador Norte Shopping, vai rolar o Natal Mágico de Oz numa decoração inspirada no mundo de sonho e fantasia de Dorothy e seus amigos. A programação começa no dia 9 de novembro com a presença do Papai Noel. No piso L1, ficará a decoração principal, com a grande árvore e a casa de Dorothy. No L2, o Jardim do Noel, espaço decorado onde um ator de 52 anos, caracterizado de Papai Noel, receberá as crianças. Aos sábados e domingos, haverá Paradas de Natal, com desfile de personagens e música.

Shopping Itaigara

No Natal do Shopping Itaigara, que tem data de início marcada para 29 de outubro, o Bom Velhinho desembarca em Salvador e faz um tour pela região da Pituba de trenzinho, até chegar ao cenário do Noel no shopping. O local terá como decoração o Parque dos Esquilos, assinado pela artista Cecilia Dale. E, para animar a garotada, enquanto o Noel não chega, os pequenos poderão se divertir com o show do grupo Espaço Musical, a partir das 15h, na praça de alimentação do shopping. Como o Papai Noel do Itaigara é antenado, seguirá todos os protocolos de segurança sanitária que o momento ainda exige.

Shopping Paseo

O Shopping Paseo terá como tema natalino "Os Ajudantes de Papai Noel", que serão os protagonistas, ao lado do bom velhinho. O Paseo também será sede de um espetáculo de dança na abertura da sua decoração natalina, que acontece no dia 6 de novembro. A partir das 17h, quem faz a festa é a Cia on Broadway, um dos mais bem conceituados grupos musicais da Bahia. O Papai Noel estará no shopping todas as sextas-feiras e sábados do mês de novembro; e quintas, sextas e sábados de dezembro; com exceção da semana do Natal, quando estará presente de segunda a sexta-feira.

Shopping Center Lapa

A programação natalina será inaugurada em 28 de outubro e o tema será a animação de Shrek.

