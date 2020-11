Belém: Edmilson Rodrigues e Delegado Eguchi disputam 2º turno

Os candidatos Edmilson Rodrigues, do Psol, e Delegado Eguchi, do Patriota, disputarão o 2º turno no próximo para decidir quem será o próximo prefeito de Belém (PA).

Segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), com 98,67% das urnas apuradas, Edmilson Rodrigues tinha 245.282 votos (34,24% dos votos), e o Delegado Eguchi, 165.173, 23,06% dos votos.

A eleição em Belém tinha 20,75% de abstenção, 3,40% votos brancos e 5,75% votos nulos.

Veja o resultado com 98,67% das urnas apuradas:

Edmilson Rodrigues (PSOL) - 34,24%

Delegado Eguchi (PATRIOTA) - 23,06%

Priante (MDB) - 17,03%

Thiago Araújo (CIDADANIA) - 8,08%