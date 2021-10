Beleza Black chega à final da sua 24ª edição e premia vencedores com até R$5 mil

Renovação Negra. Esse é o tema da 24ª edição do concurso Beleza Black, que terá sua final disputada no próximo sábado (30), no Hotel Real Classic, na Pituba. Um casal sairá dos 12 finalistas, que passaram por um período de 3 meses de ensaios, treinamentos, workshops com didática de passarela, postura, andamento e o funcionamento sobre mercado de moda e publicidade.

Os primeiros venecdores anunciados são das categorias Teen e Juvenil, a partir das 14h, antes da Categoria Adulto, anunciada a artir das 19h. Os finalistas representam bairros de Salvador ou municípios da Bahia, que desfilam para marcas e estilistas parceiros do Beleza Black, como a Black Atitude, Negrif, Incid, MB Conceito e Iferani. O júri é composto por 12 pessoas que são formadoras de opinião e profissionais da área de moda, fotografia, estética, jornalista, produtores, atores, atrizes e Ex- Beleza Blacks.

Os vencedores receberão mil reais em produtos, brindes e contrato de agenciamento com a One Models. Na categoria adulto, um casal será escolhido por uma agência de São Paulo e receberão para investimento e ajuda na carreira profissional nos valores de R$R5 mil para a moça e R$3 mil para o rapaz.

Coordenador da agência produtora do evento, a Way Models, Pepê Santos afirma que tem sido uma missão sofrida manter o evento desde que a pandemia chegou, mas se mostrou realizado por conseguir, junto à equipe, finalizar mais uma edição.

"O Beleza Black é extremamente importante, é vivo, um ato político. Tem uma militância aqui, não é só um concurso de beleza, tem toda uma história por trás. Você dá oportunidade, valor, incentiva um candidato, um menino ou uma menina que talvez não encontre uma outra oportunidade. Há exemplos como eles que passaram e hoje fazem sucesso. Realizamos de coração mesmo e fico muito grato por estar à frente desse concurso", disse Pepê.

Nomes como Santti, garoto de Cajazaeiras que hoje é agenciado por uma das maiores agências do Brasil, a Way, já passaram pelo concurso. Modelo desta edição do Afro Fashion Day, Thulasi Hindra é outra que participou do Beleza Black. Uma curiosidade é que o cantor Márcio Victor, do Psirico, também já participou do concurso.