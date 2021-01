Bell Marques esclarece polêmica sobre aglomeração em live: 'Fiquem em casa'

O cantor Bell Marques respondeu às polêmicas em relação a sua live de Carnaval, que acontecerá no dia 14 de fevereiro, diretamente do Farol da Barra, em Salvador. Mesmo com a informação de que a estrutura será montada no interior do forte, sem acesso do público, diversas pessoas questionaram a possibilidade de haver aglomeração no local, fato que fez com que Bell esclarecesse como as coisas acontecerão na transmissão.

"A pergunta que rola é: "Mas não vai ter aglomeração no Farol da Barra pra ver sua live?" Não. A minha live você assiste em casa. Do Farol, você não escuta nada, nem vê nada. Você não vai conseguir nem me ver, nem me escutar, então porque você vai pra lá? Então, a live é em casa. Você não tem que ir pro Farol, se não você vai perder de assistir Bell Marques em sua casa. O carnaval é em sua casa, então não vamos aglomerar lá de jeito nenhum", disse o astro do axé.

Exclusivo! Live de Carnaval de Bell Marques será transmitida do Farol da Barra

O evento acontecerá na data que seria equivalente ao domingo de Carnaval, às 16h, tradicional horário de saída do bloco Camaleão. "Eu devo ser um dos artistas mais responsáveis que essa terra, um dos que mais cuida dos seus fãs e que em hipótese nenhuma colocaria a vida deles em risco", finalizou Bell Marques.

Confira o vídeo completo do esclarecimento abaixo.