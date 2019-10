Bell Marques realiza o segundo Jingle Bell em dezembro

Se engana quem acha que o natal e carnaval não combinam. Bell Marques prova que essa mistura combina bastante no seu show Jingle Bell, que acontece no dia 22 de dezembro, no Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira.

Na festa Open Bar, o cantor baiano brinca com as referências natalinas no nome do evento e na decoração do local. Esse é o segundo ano que a festa acontece e Bell vai levar um repertório com músicas novas para o carnaval 2020, que acontece no final de fevereiro e os grandes clássicos da carreira.

Em setembro Bell lançou o seu mais novo CD, BM é Festa - Ao Vivo Em Campo Grande - PB. No álbum, o baiano canta 12 faixas, entre clássicos antigos do carnaval e músicas mais novas da carreira solo.

Os ingressos para o Jingle Bell começaram a ser vendidos na última quarta (10), no Sympla e já estão no segundo lote com valor de R$ 256 (meia entrada).

Serviço

O quê: Jingle Bell

Onde: Cerimonial Rainha Leonor, Pupileira (Nazáre)

Quando: 22 de dezembro, às 20h

Ingresso: R$ 512 | R$ 256