Bell Marques sofre acidente jogando tênis e passará por cirurgia

O cantor Bell Marques, 67 anos, sofreu um acidente jogando tênis na última quinta-feira (27) e passará por uma cirurgia. Nesta sexta-feira (28), ele publicou uma foto com muleta e cadeira de rodas. Na imagem, dá para ver que o artista está com a perna direita engessada.

Ele explicou que logo estará bem novamente: “Desanimar não combina comigo! Daqui a pouquinho já estarei bom e pulando como nunca nos palcos pra vocês, eu prometo!”.

A assessoria de imprensa do cantor explicou que o artista se acidentou na quinta-feira (27) durante uma partida de tênis: “Ele teve o rompimento do Tendão de Aquiles jogando tênis. Vai ficar de repouso, depois volta no médico para fazer uma cirurgia. Terá que reconstruir o tendão. Uma pena. Tivemos que adiar uma live que faríamos no fim do mês, mas ele está bem. É apenas uma região delicada e logo ele estará de volta.”

Na foto em que Bell aparece numa cadeira de rodas, o filho do cantor, Rafa Marques, comentou: “Atrás do trio, ou atrás dessa cadeira, estou colado em você”. O artista também recebeu muitos comentários positivos dos fãs.