Bella Campos, de 'Pantanal', revela ter sido mordida na perna por jacaré

A atriz Bella Campos, que vive a Muda de Pantanal, revelou que foi mordida na perna por um jacaré enquanto nadava no rio em um dia de folga. Ela contou a história no programa de Fábio Porchat, na GNT.

"Ele abriu toda a boca. Era muito grande. Um mega jacaré e ele abocanhou a minha perna", contou a atriz.

Ela explicou que isso aconteceu por volta das 16h, em um dia que decidiu dar um mergulho antes de sair do local. Quando já estava voltando para a margem, sentiu uma forte pressão na perna.

"Por instinto, eu dei um tapa. Tudo em um milésimo de segundo. Quando a minha mão bateu, eu senti que era um jacaré", explicou.

Ela chegou para contar aos colegas o que tinha acontecido. "Eu gritei: 'C..., um jacaré me mordeu'. Foi essa a minha frase", lembrou.

Bella explicou que estava vacinada e segue todo protocolo da TV Globo para as gravações no Pantanal. Um médico a atendeu no local.

"Eu me senti muito segura. Ele me deixou muito tranquila e falou 'ó, vai dar tudo certo'", disse. "O Almir Sater disse para ver se não tinha ficado nenhum dentinho, porque se não procura, arruma, aí infecciona. O médico, perfeito como ele é, tinha que procurar o dentinho."

A atriz ainda disse que "perto do que podria ter sido, foi superficial", porque a mordida não atingiu nenhuma veia ou músculo da perna.