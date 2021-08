Bellintani admite atraso nos salários dos jogadores do Bahia

Não é apenas a falta de triunfos no Campeonato Brasileiro que tem afetado o Bahia na temporada 2021. Fora de campo, o tricolor tem passado por dificuldade para manter as contas em dias.

Durante entrevista, nesta terça-feira (24), na Cidade Tricolor, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, admitiu que parte dos salários dos jogadores está atrasado. Segundo ele, a diretoria vem negociando pagamento de imagens do ano passado.

"Não estão em dia. Temos falado bastante sobre isso. Temos o débito do ano passado. Em relação a imagem. Salário sim (está em dia). As imagens do ano passado estão sendo conversadas. O que precisamos é de transparência, diálogo, compreensão. Estamos conversando para tentar encerrar o ano com tudo isso suprido. Apesar do ano ser muito difícil, passamos pelo pior momento financeiro do clube. A expectativa, agora, é ir melhorando", afirmou.

O cenário ruim dos cofres do tricolor não é uma novidade. A atual gestão tem relatado perdas de receitas desde o início da pandemia. Além da queda no número de sócios, o clube viu zerar a renda com bilheteria, já que há torcida nos jogos.

Fora isso, o Bahia ainda aumentou as dívidas trabalhistas. Recentemente o volante Elias e o atacante Élber, que deixaram o tricolor no fim do ano passado, buscaram a Justiça para cobrar valores atrasados. O Esquadrão chegou a entrar em acordo com Élber.