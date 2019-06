Bellintani critica decisão do VAR e cobra imagem que validou gol

O gol polêmico que abriu a vitória do Internacional sobre o Bahia por 3x1 na noite de quarta-feira (13), pela 9ª rodada da Série A, alterou a rotina de entrevistas pós-jogo. Além do técnico Roger Machado, o presidente tricolor Guilherme Bellintani falou com a imprensa no Beira-Rio, em Porto Alegre. Lembrando que os clubes custeiam o uso da tecnologia nos jogos, ele cobrou que a diretoria do Bahia tivesse direito de ver a imagem utilizada na cabine do VAR, além de ouvir as conversas entre a equipe de arbitragem, que são gravadas.

“Aparentemente, pelas câmeras que nós temos - nós, os torcedores, vocês da imprensa -, o impedimento estava muito claro. Então naturalmente eu não vejo outra forma de se comunicar com os torcedores de todos os clubes brasileiros se, num caso como esse, essa imagem que justificou a decisão seja mostrada. Eu até entendo que não é razoável para o futebol que todos os lances sejam mostrados o tempo todo. Mas quando há lances capitais e que as câmeras normais estão mostrando uma coisa, se a decisão foi diferente essa imagem tem que ser mostrada. Nós estamos solicitando essa imagem”, avisou Bellintani. “Quem paga o VAR são os clubes. Se a gente paga é para ter segurança e tem direito a ter acesso à informação”.

O dirigente continuou: “O Bahia, pelo segundo jogo consecutivo, vai representar contra a arbitragem, vai pedir as imagens que supostamente validaram o primeiro gol do Internacional e vai pedir, naturalmente, se tiver cometido erro, que a arbitragem seja punida e afastada porque no meu entendimento houve um erro grosseiro e que limita essa pessoa de apitar outros jogos antes de ser reformulada, reciclada, reeducada e tecnicamente seja avançada para lidar com desafios dessa dimensão do futebol brasileiro”.

“Eu não quero fazer uma posição de vitimismo e achar que o Bahia é o único a ser prejudicado ou até que foi prejudicado de forma proposital. (...) Meu entendimento é um apelo à comissão de arbitragem e a todos que lidam com a política de arbitragem do futebol brasileiro que compreendam que, ou para pra ajustar, ou a gente vai ter um monte de asterisco na tabela do principal campeonato de futebol do país”, afirmou Bellintani, referindo-se ao jogo entre Palmeiras x Botafogo, que foi suspenso até julgamento do STJD. O Botafogo alega que o VAR foi usado indevidamente no lance que definiu o placar de 1x0 a favor do time paulista no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 6ª rodada.

O presidente tricolor, no entanto, descarta pedir anulação da partida: “Nada vai trazer de volta nosso ponto eventual, não acho que o Internacional foi vencedor exclusivamente por causa disso, não quero colocar a nossa derrota sendo unicamente responsabilidade pelo erro do VAR. O que a gente quer é o aprimoramento do sistema. (...) A gente quer que o futebol avance e que a tecnologia venha para somar, e não para trazer mais insegurança e para o torcedor que vem ao estádio ou que assiste ao jogo pela televisão, a sensação de que está sendo ludibriado, enganado pela incompetência das pessoas em lidarem com a tecnologia”.