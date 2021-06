Bellintani diz que times da Série B foram convidados para liga

O Bahia está entre os 19 clubes que assinaram, nesta terça-feira (15), um documento em que concordam em fundar uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o presidente tricolor, Guilherme Bellintani, mostrou o acordo, e deu mais detalhes sobre a medida.

Segundo o mandatário, os clubes da Série B também foram convidados. No documento, os dirigentes também pedem equiparação nos votos na eleição da CBF.

"'A união dos clubes de futebol é uma ingenuidade sua'. Não, não era. Hoje 19 clubes de Série A assinaram o compromisso de criação imediata da Liga de Futebol do Brasil. Série B já foi convidada. Pedimos também equiparação nos votos na eleição da CBF e fim dos filtros de candidatura", escreveu Bellintani.

"Há muito o que fazer, e isso começa já. Por novo calendário, mais planejamento, investimentos e receitas. Por democracia, com equilíbrio, união e trabalho. Sem conflitos, sem ressentimentos. Nós, clubes de futebol, queremos chegar mais próximo do que cada brasileiro espera de nós", seguiu.

Há muito o que fazer, e isso começa já. Por novo calendário, mais planejamento, investimentos e receitas. Por democracia, com equilíbrio, união e trabalho. Sem conflitos, sem ressentimentos. Nós, clubes de futebol, queremos chegar mais próximo do que cada brasileiro espera de nós pic.twitter.com/v3kdv6pmQ4 — Guilherme Bellintani (@gcbellintani) June 15, 2021

O documento foi entregue para a direção da CBF nesta terça-feira (15), em reunião. O plano é que a liga respeite os critérios de acesso e descenso estabelecidos no Brasileirão atual, além da posição final dos clubes nos torneios de 2021.

"Viabilizar a partir de já. Entendo que o 15 de junho de 2021 é o ponto de partida de uma nova partida no futebol brasileiro. As premissas estão estabelecidas. União dos clubes, entendimento comum do que é preciso fazer. Os clubes mostraram a maturidade que têm. O debate varou a noite de ontem, continuou hoje de manhã. Foi um primeiro passo importante. Não temos nenhum interesse em entrar em conflito com a CBF. Vamos continuar discutindo, queremos ter mais participação na política da CBF, como a igualdade no peso dos votos e o fim do filtro político para candidaturas", disse Bellintani, na saída da reunião, ao site ge.

O único clube que não assinou o acordo foi o Sport. No entanto, o clube não é opositor da ideia, mas não fez parte já que está sem presidente. Milton Bivar renunciou nesta terça-feira (15) e uma nova eleição ainda não foi marcada.