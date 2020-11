Bellintani e Lúcio Rios vão concorrer à presidência do Bahia

Estão definidos os candidatos que vão concorrer ao posto de presidente do Bahia para o exercício do triênio 2021-2023. Nesta sexta-feira (13), a comissão eleitoral divulgou oficialmente as chapas que se inscreveram para o processo.

Apenas dois candidatos vão concorrer a um cargo na diretoria executiva. Atual presidente do Bahia, Guilherme Bellintani vai tentar a reeleição pelo grupo Bahia Unido. Atual vice-presidente, Vitor Ferraz compõem a chapa.

O outro candidato é o administrador Lúcio Rios, que representa o grupo Mais Bahia. Lúcio tem como candidato a vice Fernando Antonio Gonzalez.

A comissão eleitoral divulgou também os grupos que vão tentar vagas no Conselho Deliberativo. Ao todo, dez chapas foram inscritas. São eles: 100% Bahêa, Bahia é de Todos e de Todas, Bahia na Veia, Convergência Tricolor, Independente Tricolor, Mais Bahia, MUB!, Nova Ordem Tricolor, Revolução Tricolor e Simplesmente Bahia.

A eleição para escolher o novo presidente do Bahia e formar o Conselho Deliberativo será realizada no dia 12 de dezembro.