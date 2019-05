Bellintani promete reforços para o Bahia na pausa da Copa América

O presidente Guilherme Bellintani afirmou que o Bahia vai contratar até três jogadores nos meses de junho e julho, período em que a janela internacional será aberta e o Campeonato Brasileiro dará uma pausa em função da realização da Copa América.

“Vamos trazer reforços. A gente tem espaço no orçamento para trazer mais dois ou três atletas”, revelou Bellintani nesta sexta-feira (24), em transmissão ao vivo no canal do clube no YouTube.

Segundo o dirigente, um zagueiro e um meia estão nos planos. Em relação à defesa, ele citou a lesão de Jackson como um imprevisto. Para o meio, alegou que o elenco requer um jogador com características diferentes das de Ramires e Shaylon.

“Não adianta contratar para satisfazer um discurso, sendo que no futebol brasileiro não existe à disposição atletas que outros clubes queiram liberar e que cheguem no Bahia para disputar a titularidade. Está todo mundo esperando um pouco essa janela internacional, que serve naturalmente para observar jogadores sul-americanos, jogadores que estão na Europa querendo voltar”, explicou Bellintani.

A janela internacional das principais ligas europeias será aberta no dia 1º de julho. O presidente tricolor confirmou o interesse em Titi e Mendoza, ex-dois jogadores do Bahia, mas afirmou se tratar de negociações improváveis. “Interessar interessa, mas é muito improvável a vinda deles dois, pelo salário que eles têm na Europa”. Titi defende o Göztepe, da Turquia, e Mendoza joga no Amiens, da França.