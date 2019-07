Belo diz que não vai pagar dívida com Denílson: 'Nem tenho condições'

Com uma dívida de cerca de R$ 5 milhões com o comentarista e ex-jogador Denilson, o cantor Belo afirmou que não tem como pagar. O valor foi determinado pela Justiça, referente a uma ação que corre há quase 20 anos. Denilson comprou no passado direitos do Soweto e acusou o então vocalista de deixar o grupo sem pagar uma indenização prevista. Os bens de Belo foram bloquaados, mas mesmo assim o cantor diz que não vai pagar.

Em entrevista ao Notícias da TV, Belo garante que "nem tenho condições" de quitar a dívida. Ele também reclama de ser o único interpelado judicialmente por Denilson. "Ele tem o direito de acionar a Justiça, mas a pergunta que eu faço é: por que só eu tenho que pagar? Nós éramos seis compomentes e a cobrança pelo fim do grupo só vai sobrar para mim? Se dividir para os seis, eu pago", diz.

O comentarista venceu em todas as instâncias e a ação já está transitada em julgado, mas Belo diz que vai continuar lutando contra a decisão. "Meus advogados vão tentar resolver da melhor maneira possível dentro da lei. Não tenho que procurar um acordo. Preciso lutar por justiça. Agora, se tirarem o meu cachê e os meus ganhos, como eu vou pagar? Não tem nem o que falar".

A Justiça aceitou o pedido feito pelos advogados de Denílson para penhorar os direitos autorais de Belo para pagar a dívida. Por conta disso, foram pedidas informações às plataformas musicais sobre o assunto. Os bens e cachês de Belo também estão bloqueados.

"Tivemos conhecimento da última decisão do juiz e estamos correndo atrás. Se bobear, eu já devo ter pago o que eu devia", acredita BElo. Uma música dele, Contramão, fez sucesso na trilha da novela A Dona do Pedaço.

A assessoria de Denilson informou que ele não vai comentar o assunto pois entende que o caso já foi resolvido na Justiça.