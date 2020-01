Bethânia fará show na inauguração do Centro de Convenções

Maria Bethânia (Foto: Divulgação / Jorge Bispo)

A cantora Maria Bethânia será uma das principais atrações do evento que marcará a inauguração do novo Centro de Convenções, na orla da Boca do Rio. O evento, com show da artista, será no dia 23 de janeiro, para pouco mais de mil convidados. A noite contará com traje passeio completo.

Além disso, está sendo programado um outro evento, aberto ao público, que acontecerá no dia 26 de janeiro.

Almoço concorrido

Moema e Paulo Ribeiro recebem convidados, no próximo dia 25, em Praia do Forte, para comemorar o aniversário dela. A festa será durante o horário de almoço, na casa de praia que o casal mantém, no Porto das Baleias.

Virada baiana

Os irmãos Wesley e Joesley Batista, empresários donos do grupo JBS, escolheram as águas mornas da Bahia para a entrada de 2020. De acordo com o Jornal de Brasília, eles fecharam o cinco estrelas Campo Bahia Hotel Villas & Spa, no vilarejo de Santo André, para passar a virada do ano em família.

Denise Bezerra e Gil Santos (Foto: Divulgação)

Dia de festa

Gil Santos e Denise Bezerra chegaram ontem em Salvador. O casal mantém um apartamento no Corredor da Vitória, que servirá de cenário, sábado, para o almoço de aniversário de Denise.

Essa é pra ativar notificações. Depois de amanhã, o cantor Silva lança, em parceria com Ivete Sangalo, seu novo single “Pra Vida Inteira”. O cantor, inclusive, trará seu show “Bloco do Silva” para o Trapiche Barnabé, no Comércio, no dia 25 de janeiro.

Quadro inspirado na criação da Bossa Nova (Foto: Divulgação)

Acervo

Maria Olívia Oliveira, irmã mais nova de João Gilberto, doou parte do acervo de Maria “Dadainha”, irmã mais velha do artista, ao Memorial Casa da Bossa Nova, em Juazeiro. Entre os itens, está um quadro da artista plástica mineira Elisa Grossi, inspirado na criação da Bossa Nova.

Astrid Fontenelle (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Entrevista especial

Astrid Fontenelle: “2019 foi o ano que mudou o formato do meu casamento”

Em passagem por Salvador, onde estará até o final do mês, a jornalista Astrid Fontenelle, esposa do secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco, recebeu a coluna, ontem, para um conversa franca. Falou sobre diversos assuntos relacionados à Bahia e também sobre o seu casamento à distância com Fausto.





Alô Alô - O que mais te chama atenção e te atrai na Bahia?

Astrid Fontenelle - Uma soma de coisas: a Baía de Todos os Santos e sua água na temperatura ideal pro melhor banho de mar do mundo; as tantas histórias sobre a cultura e a arte; as comidas e o povo baiano!!

Alô Alô - Quais foram os principais marcos e aprendizados do seu ano de 2019?

Astrid Fonenelle - 2019 foi o ano q mudou o formato do meu casamento. Hoje eu moro em São Paulo e Fausto (Franco) aqui em Salvador. “Emprestamos” ele pro governo. E estamos todos nos desdobrando pra que ele fique focado nessa missão da Secretaria de Turismo.

Alô Alô - O que você mais aprendeu com a temporada de 2019 do Saia Justa? Quais você acredita que sejam as reflexões e temas que precisam ganhar cada vez mais espaço em 2020?

Astrid Fontenelle - O Saia é minha pós graduação. Foram 46 programas. Muitos livros lidos, muita reflexão. Em 2020 temos que continuar com nosso foco nas questões do universo feminino, falar mais sobre tolerância e empatia. Temos que contribuir com uma boa reflexão sobre o Brasil e o mundo, em vários aspectos. Arte e cultura estarão no centro das atenções. Somos grandes incentivadoras de leituras. Vamos continuar com nossa espécie de curadoria de livros.

Alô Alô - O que não pode faltar nas suas férias? Como vai aproveitar esse período de descanso?

Astrid Fontenelle - Nas nossas férias não pode faltar uma viagem internacional e nosso real descanso que é aqui na Bahia comendo caranguejo e tomando todos os sorvetes possíveis.

Alô Alô - Quais são as expectativas para o ano de 2020? Projetos ou novidades que possa nos adiantar?

Astrid Fontenelle - Terei novidades, isso é certo. Mas... tudo no seu tempo!!





Polêmica à vista

Envolvido em polêmica por conta da realização de diversos eventos – só em 2019, foram 21 shows -, o Museu de Arte Moderna da Bahia( MAM) será palco de mais um grande espetáculo. Neste sábado, o cantor Luan Santana apresentará, por lá, o projeto “Luan Sunset”, que ainda contará com a participação da banda Lincoln & Duas Medidas.

O museu carece de cuidados, como limite de pessoas, potência de som e logística. A construção é do século 17 e todo o conjunto arquitetônico foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1943.