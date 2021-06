Beyoncé e Jay-Z compram carro mais caro do mundo; conheça o Rolls-Royce Boat Tail

O casal de cantores Beyoncé e Jay-Z adicionou um novo carro à sua milionária coleção de veículos raros e podem ter batido o recorde de carro mais caro do mundo com a nova aquisição.

De acordo com o jornal Telegraph, as estrelas pop estão por trás da criação de um modelo exclusivo da Rolls-Royce orçado inicialmente em 28 milhões de dólares (cerca de R$ 145 milhões, na cotação atual).

Foto: Reprodução

O possante, denominado Rolls-Royce Boat Tail, revelado na semana passada, foi anunciado como feito para “clientes secretos”. Trata-se de um conversível azul – referência ao nome da filha do casal? –, que conta com um deck traseiro com assentos e um guarda-sol para piquenique e um refrigerador duplo para manter a champanhe na temperatura ideal.

(Foto: Rolls-Royce/Divulgação) (Foto: Rolls-Royce/Divulgação) (Foto: Rolls-Royce/Divulgação)

“Acredita-se que esse carro fantástico foi comissionado por Beyoncé e Jay-Z com todos os detalhes baseados em suas coisas favoritas”, revelou uma fonte ao jornal.

Apesar de os donos do carro não terem sido divulgados oficialmente pela Rolls-Royce, a empresa destacou que eles são “um casal com sendo de estilo e amor por viagens, aventura e entretenimento”.