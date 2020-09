Bianca Andrade assume relacionamento com youtuber Fred, do 'Desimpedidos'

A empresária e influencer Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, assumiu o relacionamento com o ex-jogador e youtuber Fred, do canal Desimpedidos. A confirmação foi feita por ela durante o programa ao vivo "Boca a Boca", nesta segunda-feira (7).

Durante a atração, Boca Rosa foi surpreendida com um uma declaração do amado. “Chega de esconder. Estou aqui para te mandar um baita beijo. Dizer que eu te amo e estou te desejando toda a sorte do mundo nesta temporada (do programa) também”, disse o youtuber.

Bianca até tentou manter o assunto privado, mas foi desmascarada por seus seguidores, que, através dos stories, perceberam que ela passou o último final de semana acompanhada de Fred.

“Falei que não ia fugir desse assunto hoje e que ia falar no meu programa. Eu estava conversando com meu assessor de imprensa porque a gente faz do limão uma limonada. Eu não queria ontem que as pessoas soubessem, obviamente. Fiz um story achando que não ia dar nada, mas vocês são ninjas, né?”, contou, bem-humorada.

Sem rotular o que existe entre ela e o rapaz, Bianca explicou que o sentimento mais forte um pelo outro já bate nesses coraçõezinhos há anos. “Ele (Fred) é uma coisa. A gente se conhece há muito tempo, quase cinco anos. A gente tem um negócio. Um fogo no c* (risos). Ele pensa muito como eu. Nossa, estou me expondo muito. Socorro”, brincou.