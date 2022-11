Bicho-preguiça é resgatado após cair em buraco de esgoto em rodovia no Recife

Um bicho-preguiça que havia caído em um buraco às margens da BR 232, no Recife, foi resgatado nesta segunda-feira (14), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O animal estava em uma canaleta de esgoto no momento em que foi encontrado por populares.

Uma equipe da PRF realizava uma fiscalização no Curado, na Zona Oeste da capital, quando pessoas se aproximaram para informar que um bicho-preguiça estava em situação de risco. Com bastante cuidado, a equipe o retirou do buraco e verificou que o animal não apresentava ferimentos.

O bicho-preguiça foi colocado na viatura e transportado até uma área de mata situada em São Lourenço da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Ao chegar no local, foi deixado em uma árvore e retornou à natureza em segurança.