BID Lab e Cubo Itaú lançam 3ª turma do BID ao Cubo, edição Norte e Nordeste

Estão abertas até 10 de abril as inscrições para o BID ao Cubo Norte e Nordeste, programa desenvolvido pelo Cubo Itaú, mais relevante hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico da América Latina, e o BID Lab, laboratório de inovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O objetivo é facilitar canais de conexão e oportunidades para startups com soluções inovadoras, de uso intensivo de tecnologia, com escalabilidade e impacto social e/ou econômico..

Considerando que a diversidade é pilar central do programa, iniciativas fundadas por mulheres, empreendedores pretos e integrantes da comunidade LGBTQIA+ são fortemente encorajadas a participar.

O BID ao Cubo Norte-Nordeste já fomentou 55 startups desde a sua primeira edição, em 2020, com excelentes resultados.

“Essa é uma iniciativa que consegue potencializar as forças de cada um dos parceiros para a geração de negócios. O resultado são casos de sucesso, como o da Ti.Saúde, que acabou de ser adquirida pelo Grupo DPSP, detentor da Drogaria Pacheco e São Paulo", explica Renata Zanuto, co-head do Cubo Itaú.

Após as duas primeiras edições, algumas empresas que participaram do BID ao Cubo foram vendidas ou receberam investimentos importantes, como é o caso da baiana Kinvo, participante da primeira edição, vendida por R$ 72 milhões para o BTG Pactual. Ano passado, a pernambucana Akintec passou a receber aportes do NuBank para operar nas periferias e recebeu mais de R$ 100 mil do programa Google for Startups, além do prêmio Female Scale.

Em 2021, startups de impacto social tiveram importantes representantes no BID ao Cubo, como a "Mete a Colher", dedicada ao combate à violência doméstica, e a Afrosaúde, que conecta médicos negros a pacientes em todo o Brasil.

"Ficamos muito felizes em participar. Foi um baita programa. Os matchmakings foram uma das nossas fases favoritas e ter a oportunidade de contribuir para o fomento da inovação nessas regiões foi empolgante", conta Arthur Lima, CEO da AfroSaúde.

Morgan Doyle, representante do BID no Brasil, destaca a importância das regiões Norte e Nordeste para o trabalho do Banco e o quesito de diversidade do programa, reforçando que questões de gênero e diversidade estão entre os pilares da Visão 2025 do BID para uma recuperação econômica mais inclusiva e sustentável.

“Ficamos felizes em ver que na última edição do programa mais de 50% das startups tinham mulheres no quadro de fundadores e observamos também um aumento de quase 20% no número de inscrições de startups com pessoas negras em relação à primeira edição. Esses números traduzem a diversidade dos ecossistemas locais”, explica.

Durante oito semanas, as 15 startups selecionadas terão a oportunidade de se conectar à rede do Cubo e do BID Lab, e a outros ecossistemas relevantes concentrados em São Paulo, como centros de tecnologia, espaços de co-criação, investidores, mentores e outras pontas da cadeia.

Interessados devem fazer a inscrição pelo site.