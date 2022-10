Bienal do Livro vai movimentar turismo de Salvador

Volta da Bienal

Depois de um hiato de nove anos, a Bienal do Livro Bahia volta a acontecer, de 10 a 15 de novembro, no Centro de Convenções Salvador, com realização da GL Events, que também é a organizadora do evento no Rio de Janeiro. Recebendo um investimento de pouco mais de R$ 5 milhões, a expectativa é de que 80 mil pessoas circulem pela área de exposição e participem dos debates, conversas e atividades para adultos, adolescentes e crianças. Mais de 150 marcas expositoras e stakeholders do mercado editorial estarão presentes no evento. A programação terá mais de 70 horas de conteúdo produzido pelos mais de 100 autores e personalidades convidados.

Impacto econômico

Para garantir o êxito do evento, a GL Events planejou um aporte de investimento ainda mais robusto no retorno da Bienal do Livro Bahia. Só de passagens aéreas para a capital baiana serão emitidos mais de 100 trechos, e, em seis dias de evento, sete hotéis de Salvador serão ocupados com mais de 150 diárias. Ressalte-se que essa conta inclui apenas a equipe de organização e os participantes da programação cultural.

Venda de ingressos

A partir desta quarta-feira (dia 5), os ingressos para a Bienal do Livro Bahia 2022 já poderão ser adquiridos, antecipadamente, por meio do site oficial do evento: www.bienaldolivrobahia.com.br. A entrada inteira custa R$ 20, enquanto a meia entrada tem o valor de R$ 10. Durante os dias do evento, de 10 a 15 de novembro, haverá também bilheteria física fixa no próprio local, no Centro de Convenções Salvador.

Zero aterro

O Complexo Acrílico da BASF na Bahia alcançou mais um marco em sustentabilidade: todos os resíduos industriais, sanitários e orgânicos produzidos na fábrica passaram nos últimos três meses a ter novo destino de menor impacto ambiental. Por meio da implementação do programa Zero Aterro evitou-se que mais de 156 toneladas de resíduos fossem descartadas nos aterros sanitários da região. A unidade da empresa em Camaçari, em parceria com cooperativas e fornecedores da região, passou a direcionar o resíduo de construção civil para a reciclagem, o resíduo orgânico dos refeitórios para a compostagem e o resíduo industrial para coprocessamento, onde é transformado em combustível para cimenteiras. As metas de sustentabilidade da empresa incluem a redução de emissões de CO2 em 25% até 2030 e chegar a zero até 2050. Graças a uma série de iniciativas, como esta, em Camaçari, a empresa registrou um aumento de 15% no volume de produção, sem crescimento nas emissões de CO2, em 2021.

Nova marca

Comprometida cada vez mais com o fortalecimento e concretização da economia circular, a Braskem lança Wenew, novo ecossistema de circularidade da companhia. A partir de agora, resinas termoplásticas e produtos químicos da empresa que possuem conteúdo reciclado em sua composição, assim como as iniciativas de educação sobre consumo consciente e descarte adequado e as tecnologias que apoiam a Braskem em sua jornada em prol da economia circular, serão identificados por ela, que é representada por uma nova logomarca. Atualmente, a Braskem possui mais de 40 grades de resinas recicladas pós-consumo disponíveis no portfólio global, além de cerca de 42 grades que estão em desenvolvimento. Entre os produtos circulares, há aqueles que são produzidos a partir de reciclagem mecânica, reciclagem avançada e os químicos, como solventes, especialidades, que são oriundos dos processos produtivos tradicionais da empresa.

Plano ambicioso

Em processo de expansão nas regiões Norte e Nordeste e sede em Brasília, a VLGI Investimentos acaba de inaugurar um escritório em Salvador com a meta de alcançar localmente R$ 1 bilhão sob custódia. A nova unidade baiana é a terceira a ser aberta pela empresa de investimentos neste ano – depois de Recife (PE) e Belém (PA). A empresa de agentes autônomos credenciada à XP Investimentos confia na capilaridade e possibilidade de novos negócios na Bahia.

Dia das Crianças

Os shoppings Salvador e Salvador Norte estimam um incremento entre 10% e 15% nas vendas para o período do Dia das Crianças, em relação à mesma data no ano passado. Os centros de compras se preparam para uma semana movimentada e para atrair as famílias, apostam em atrações infantis e promoções.

ESG

A primeira turma do curso de ESG para empresas ligadas ao Sinduscon-BA iniciou as aulas nesta semana. A capacitação, que abrange 10 sessões, está sendo executada pelo Centro de Tecnologia de Edificações - CTE de São Paulo. As construtoras baianas participantes são a Alves da Cunha, Concreta, Conie, CPL, Elos Construtora, Gráfico, Hydrostec, Kubo, Pelir e Sertenge.

Pacto global

A AC Consultoria, que presta consultoria em governança corporativa, Direito, ESG e sustentabilidade, acaba de ingressar no Pacto Global da ONU no Brasil. A iniciativa da Nações Unidas visa mobilizar a comunidade empresarial na adoção e promoção de Dez Princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.