‘Big voo Brasil’: vídeo do BBB22 provoca briga em voo que partia de Salvador para SP

O dia começou agitado para os passageiros de um voo que partia de Salvador com destino a São Paulo, na manhã desta segunda-feira (31). O fato inusitado foi uma confusão entre duas mulheres, que teria sido motivada por um vídeo do BBB22. Uma passageira decidiu assistir vídeos do reality sem fones de ouvido, fato que incomodou a sua vizinha de poltrona.

A gritaria e troca de insultos fez a tripulação ameaçar chamar a Polícia Federal. O voo, que tinha horário de partida para às 5h30 da manhã, decolou com atraso.

O relato e trechos da discussão foram publicados nas redes sociais pela atriz Lorena Vasconcelos. “O Big Voo Brasil veio aí! 5 e meia da manhã!”, escreveu. A situação viralizou rapidamente nas redes sociais.

De acordo com Lorena, após a discussão começar, elas estavam a ponto de se agredir e gritavam. Os demais passageiros reclamavam da confusão e pediam para as duas se acalmarem, pois o voo seria adiado. “Deixa isso pra lá!”, “Tá melhor que o bbb!”, “chega!”, “vai atrasar o voo!”, “vamo gente! Resolve isso logo que eu preciso ir trabalhar”, falavam as demais pessoas no voo.

As aeromoças foram chamadas e até o piloto se manifestou informando que chamaria a Polícia Federal, mas as mulheres não interrompiam a discussão. Lorena conta ainda que a confusão só acabou quando as mulheres perceberam que para o voo prosseguir teriam que se acalmar.

As mulheres foram trocadas de lugar para evitar um outro atrito.