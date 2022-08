Bilionário, herdeiro do Grupo Votorantim é o candidato mais rico do país

O candidato mais rico nas eleições desse ano no Brasil é Marcos Ermírio de Moraes, herdeiro e sócio do Grupo Votorantim. Segundo reportagem do Uol, o filiado ao PSDB declarou ao Tribunal Superior Eleitoral uma fortuna de quase R$ 1,3 bilhão, entre dinheiro, bens e outras aplicações. Ele concorre a uma vaga ao Senado por Goiás como suplente de Marconi Perillo.

Moraes é um entusiasta de esportes de velocidade e pratica motocross e carros off-road desde 1985. Ele é dono de uma empresa que organiza um rally e se dedica bastante ao hobby.

Por conta dessa baixão, na declaração do bilionário constam 11 veículos automotores terrestres como um motorhome e um quadriciclo, entre outos, totalizando quase R$ 1,5 milhão.

(Foto: Divulgação)

Desde 2002, ele também sabe pilotar helicópteros, como maneira de conseguir ter uma visão do alto das competições que organiza, e tem duas aeronaves avaliadas em R$ 2,1 milhões.

O candidato tem ainda duas moto aquáticas e cinco apartamentos - esses últimos valem R$ 7 milhões. Outros bens e imóveis chegam a R$ 22,5 milhões.

Natural de São Paulo, onde tem a maior parte dos seus negócios, ele optou por entrar na política concorrendo por Goiás.

Outros membros da família já tiveram envolvimento com a política. O avô dele, José Ermírio de Moraes, fundador do Grupo Votorantim, foi senador por Pernambuco e também ministro da Agricultura no governo de João Goulart.