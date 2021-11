Black friday 2021: confira descontos em vinhos e acessórios

A Black Friday, mais do que uma grande ação promocional, pode ser a oportunidade para comprar bons rótulos para as festividades de fim de ano.

O Almacén Pepe, por exemplo, lançou a Pepe Week. Duas boas opções são o português Quinta dos Bons Ventos, por R$ 39,90; e o espumante Cava Segura Viudas Brut, de R$ 92,52 por R$ 49,90. As ofertas seguem até o último dia do mês e estão disponíveis nas lojas da Pituba, Horto Florestal e Alphaville.

A Decanter tem descontos de até 60% em rótulos de todo o mundo. Entre as grandes oportunidades estão o português Alvarinho Muros de Melgaço 2019 (de R$ 333,50 por R$ 200,10) assinado por Anselmo Mendes, grande nome da região dos Vinhos Verdes; e o Raventós De Nit Rosé (de R$ 331,30 por R$ 200,10), um cava de grande qualidade para a noite de réveillon. Os descontos seguem até 30/11 ou enquanto durarem os estoques.

A Grand Cru, por sua vez, está em plena Grand Week. Uma das ofertas mais bacanas é o Menguante Tempranillo (de R$ 100,90 por R$ 80,72), um vinho orgânico e biodinâmico espanhol. Comprando 6 garrafas, o desconto chega a 35%.

Outra dica é o Allegrini Palazzo Della Torre Veronese IGT 2015, com 50% OFF: de R$ 317,90 por R$ 158,95. O que é bacana sobre ele: é fermentado a partir de uma combinação de uvas frescas com uvas desidratadas, dando origem a um vinho mais potente e encorpado – um meio termo perfeito entre o Valpolicella de entrada e o Amarone della Valpolicella.

CORAVIN COM DESCONTO

Essa é uma hora excelente para, finalmente, investir no Coravin — uma das melhores maneiras para conservar vinhos por longos meses. O Model Three, que vem com 2 cápsulas (servem até 30 taças de 150 ml) e uma tampa para vinhos com screw cap, está com 33% de desconto: de R$2.269 por R$1.499! As compras podem ser feitas através do WhatsApp oficial do Coravin: https://bit.ly/CoravinCorreioPaula

Para mais informações sobre o funcionamento do Coravin, clique nesta matéria: Dicas essenciais para armazenar e conservar seus vinhos.

DOLCETTO NÃO É DOCE

A Evino, por conseguinte, tem 10% OFF na categoria Produtores Renomados, com o cupom COGNO-10 — exclusivo para esta coluna.

(divulgação)

Vale muito a pena provar os rótulos da Elvio Cogno, uma vinícola da região do Langhe, no Piemonte (Norte da Itália).

Conheci a história da empresa com seu atual enólogo, Valter Fissore. A adega foi fundada por Elvio Cogno em 1990, mas ele já tinha décadas de reconhecimento na região. Em 1967, quando tinha apenas 27 anos, produziu uma safra impecável de Barolo e foi um dos primeiros a receber ‘Cru’ na denominação.

Elvio faleceu há alguns anos, mas a empresa continuou produzindo grandes Barolos e Barbarescos; e mantendo a filosofia de trabalhar somente com uvas nativas; fermentações espontâneas e lentas; e o envelhecimento em barricas grandes, o que mantém o caráter frutado dos vinhos.

A Cogno dos dias atuais também tem um trabalho de resgate do Dolcetto d’Alba, feito com a uva mais comum da região do Langue. Ela é ofuscada pela Nebbiolo (do Barolo e Barbaresco); e causadora de pequenas confusões, pois muitos pensam que seu nome remete a um estilo adocicado de vinhos. Isso tem levado a uma considerável redução em sua área de plantio nos últimos anos.

“O Dolcetto d’Alba é um vinho do dia-a-dia e de extrema importância para a região. Nosso rótulo celebra o estilo e traz muitas frutas vermelhas, toque de pimenta branca e taninos persistentes, mas não rústicos. Além disso, 30% das uvas passaram por maceração carbônica, deixando o vinho ainda mais fácil de beber”, conta Valter.

Com o cupom de 10% OFF COGNO-10, o vinho sai por R$ 125,91 e é perfeito para acompanhar refeições leves e descontraídas em dias quentes. A outra opção é o Elvio Cogno Montegrilli Nebbiolo Langhe DOC 2019, uma faceta diferente da uva Nebbiolo, feita para ser consumida jovem. De R$ 159,90, sai por R$ 143,91.