Black Friday: Coelba oferece negociação especial de débitos

Apenas 1% dos clientes da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) estão inadimplentes, ou seja, são 60 mil pessoas com débitos na conta de luz. Nesta Black Friday, estas pessoas podem negociar as dívidas nas lojas de atendimento da empresa.

São duas opções de negociação. É possível parcelar a dívida em até 12 vezes no cartão de crédito. São aceitas as bandeiras Master, Visa, Hiper, Elo e Amex. A única exigência é que as parcelas tenham valor mínimo de R$ 5.

Ainda é possível diluir os débitos nas faturas de energia que serão recebidas após a negociação. Nesta opção, as condições de pagamento são ofertadas após uma análise individual de cada consumidor.

As negociações também podem ser feitas fora da Black Friday. Durante todo ano a distribuidora participa de feirões especializados em negociações de débitos. Também é possível negociar o pagamento no site da empresa, no qual o consumidor pode parcelar as faturas em atraso no cartão de crédito com as mesmas condições e exigências das lojas de atendimento.

Se a negociação for feita via Flexpag, a distribuidora ainda vai conceder descontos de até 10% no valor de cada parcela. A solicitação pode ser feita até o dia 1º de dezembro.

Para realizar a negociação é necessário seguir o seguinte passo a passo:

1- Acessar o site da Coelba, selecionando a aba ‘Atendimento’ > ‘Serviços’ e a opção ‘Pagamento com cartão de crédito’;

2- O cliente será então redirecionado para a página da Flexpag, onde deve inserir seus dados pessoais, digitar a conta contrato e selecionar as faturas para pagamento;

3- São aceitos cartões das bandeiras Master, Visa, Hiper, Elo e Amex;

4- O cliente pode optar pelo parcelamento em até 12 vezes (valor mínimo de R$ 5,00 por parcela).

Em caso de dúvidas, o cliente pode entrar em contato pelos canais de relacionamento da distribuidora.