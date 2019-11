Black Friday: lojas em Salvador garantem descontos de até 90%

A famosa Black Friday só acontece na última semana de novembro (29), mas o mês mal começou e as lojas já estão se apropriando da ocasião para fisgar a clientela. Quem tem circulado pelos centros de compras, com certeza já viu os descontos anunciados nas fachadas dos estabelecimentos. Os avisos chegam também por email ou até através de alertas enviados pelos sites das lojas. Querem nos convencer de que o momento é bem oportuno para as compras. O que não deixa de ser verdade. Mas também é preciso se precaver. Se você vem planejando comprar alguma coisa, mas ainda não encontrou naquele precinho que cabe no seu bolso, a hora pode ser agora. Há lojas com descontos que chegam a 90%. Mas, como em toda promoção, todo cuidado é pouco. Muitos estabelecimentos lançam mão de promoções enganosas. Por isso, se ligue. Como também tem aqueles que oferecem descontos de verdade, a melhor estratégia é pesquisar. Comece a ver o valor do produto para ter noção do preço normal de mercado e, a partir daí, quando se deparar com o anúncio de uma oferta, vai saber se é um bom negócio ou não. Enquanto a tão esperada sexta-feira não chega, circulamos para conferir as promoções que já estão disponíveis.

Quem corre sabe que um tênis apropriado para o esporte, com um bom sistema de amortecimento, não costuma custar barato. Por isso, fiquei de queixo caído quando encontrei esse modelo da New Balance, indicado para quem corre até meia maratona, de R$ 599,90 por R$ 125,99. Achei na loja do Outlet Premium.

De R$ 599,90 por R$ 125,99

Se você não é chegado à prática de esportes, mas tá em busca de um tênis bacana pra sair por aí saracutiando, se liga: tem também modelos femininos e masculinos casuais da New Balance no precinho. Esse da foto, por exemplo, custava R$ 499,99 e agora está saindo por R$ 125,90 na loja da marca no Outlet Premium.

Custava R$ 499,99 e agora está saindo por R$ 125,90

Sabe aqueles bolsões que a gente acha que pode levar nossa vida dentro dele? Esse da foto é bem assim. É enooorme, se vacilar, cabe até você dentro. Além disso, é lindo e está com um precinho tentador: R$ 69,90. Encontrei na loja Mônica Sanches, no Shopping Bela Vista

Bolsa sai por R$ 69,90

Toda mãe sabe que os pimpolhos sempre precisam de uns conjuntinhos básicos e confortáveis para usarem no dia a dia. E, se o preço for bom, não precisa nem pensar duas vezes. Que tal esses da loja Kid Stok, no Shopping da Bahia? Tem opções pra meninos e meninas, de 1 a 6 anos.

Camisetas infantis

Nesse calorzão, o que a gente mais quer é dar um mergulho pra refrescar. Se você tiver precisando de biquíni novo, vai na Salinas do Outlet Premium. Lá tem parte de biquíni a partir de R$ 29 e maiô a partir de R$ 99.

Biquíni a partir de R$ 29 e maiô a partir de R$ 99

Os mais antenados no mundo da moda sabem que uma sobreposição é uma ótima aliada para dar aquela levantada no look. Se você concorda, mas ainda não tem um coletinho pra usar e abusar , aproveite. Vi esse na Loja Polo Wear, do Outlet Premium, que custava R$ 139,90 por R$ 49,99.

Colete de R$ 139,90 por R$ 49,99

Sim, as roupas podem ser usadas de acordo com a nossa vontade. Essa peça da foto, por exemplo, pode ser uma saída de praia ou vestido. Tem transparência, mas nada que um forro não resolva. Encontrei por R$ 29,99, na loja Madan, no Shopping da Bahia.

Vestido sai por R$ 29,99, na loja Madan

Coisa boa é quando a gente encontra uma peça sendo vendida por 10% do valor original. praticado pela loja É o caso dessa blusa de tecido, que antes custava R$ 299 Shoulder. Claro que não pagaria esse preção numa blusinha, mas, por 29,90, a gente já começa a se interessar. Vi na Shoulder do Outlet Premium.

Blusinha sai por 29,90

Olha que coisa mais linda e cheia de graça esse body com estampa de flamingo! Dá pra resistir? Custava R$ 49,99ve agora está por R$ 25, na loja Up Kids, no Outlet Premium.

Body saía por R$ 49,99ve agora está por R$ 25

Pra quem não abre mão de uma lingerie confortável, esse top é uma ótima pedida. É daquele material de meia calça e sem bojo. Tem dele nesse precinho na Trifil do Outlet Premium.

Lingerie confortável sai por R$ 15