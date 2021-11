Black Friday: shoppings de Salvador têm movimento tranquilo

O dia de black friday está sendo bem diferente em Salvador nesta sexta-feira (26). A tradicional correria na porta dos shoppings foi substituída por um clima mais tranquilo. No Shopping da Bahia, que abriu as portas às 6h, o público que estava na fila entrou com tranquilidade, sem pressa para aproveitar as promoções.

Na loja Americanas, os corredores ainda estão tranquilos e o foco dos clientes está sendo nos produtos de limpeza e higiene.

Alguns clientes reclamaram de descontos maiores nas lojas físicas, como o professor Felipe Carvalho, 32 anos, que chegou cedo ao Shopping da Bahia. "Tô há 10 anos sem TV, tô mais na intenção de uma Tv pra mim e uma máquina de lavar para o meu sogro, mas na internet eu encontrei com preço mais vantagem, com cashback você recebe 10% a 13% do valor de volta pelo mesmo valor que está aqui, então sai mais barato".

Carol Costa, 41 anos, não percebeu uma mudança de preços relevante de um ano para outro. "Vim comprar fralda que eu estava já olhando, xampu e desodorante. Esse ano não mudou muita coisa não. E eu passo uma semana olhando tudo o que eu quero para poder vir no black friday".

Já a doméstica Nivalda Maria, 61, realmente não ficou satisfeita com o que viu. "Isso aqui é black fraude, está tudo caro. Não deu para comprar mais nada, ia comprar calcinha, desodorante, mas só peguei alguns".

Nos shoppings Salvador e Salvador Norte, a entrada de clientes também foi tranquila, com o controle de acesso com seguranças. A procura maior dos consumidores era por eletrodomésticos, itens de higiene e limpeza.

A vendedora Daniela Pires, moradora do Jardim das Margaridas, foi uma das que optou por chegar cedo: “Cheguei 6h30. Desde o ano passado que venho cedo, faço minhas compras e depois vou para o trabalho”. À espera do marido para ajudar a carregar os sacos, diz ter comprado mais produtos de higiene pessoal, como desodorante e xampus, mas também duas Air Fryers. “uma para mim porque minhas filhas adoram batata-frita e outra para minha prima”, explica.