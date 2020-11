Black Friday: três lojas são autuadas por descumprir protocolos em Salvador

Três lojas foram autuadas em Salvador por descumprerem as determinações exigidas no horário de abertura, conforme o protocolo de segurança e enfrentamento à covid-19, nesta sexta-feira (27), data da Black Friday.

Equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) estão verificando o cumprimento das regras. As lojas autuadas foram a Lojas Americanas do Caminho de Areia, e Narciso Enxovais e Luza Cosmético, ambas localizadas na Liberdade.

Também foram vistoriados pela manhã os shoppings da Bahia, Salvador, Salvador Norte, Paralela, Bela Vista, Barra, Itaigara, Paseo, Piedade, Center Lapa, Boulevard 161, BrotasCenter e Centro Comercial Evolution. Não foram encontradas irregularidades.

As três lojas foram atuadas pela manhã e a fiscalização continua. Além dos shoppings, a Sedur vai observar o comércio de rua da Liberdade, Brotas, Pituba, São Marcos, Pau da Lima, São Cristóvão e Avenida Sete.

Os protocolos principais são quantidade máxima de pessoas no interior das lojas, distanciamento, organização de fila, higienização e uso de máscara.

“A pandemia não acabou. As pessoas têm que ir para as suas compras, mas com segurança. Tem que ter a colaboração do estabelecimento e, principalmente, dos consumidores em ter paciência de fazer suas compras e disciplinarmente respeitar todos os protocolos de segurança. O objetivo é garantir e preservar vidas” explica o coordenador de operações da Sedur, Everaldo Freitas.

O estabelecimento que esteja descumprindo alguma medida é interditado na hora. O cosnumidor que presenciar irregularidades pode fazer uma denúncia pelo canal de atendimento 160, o Disque Coronavírus. Após abertura, a denúncia é encaminhada diretamente para a fiscalização em campo.