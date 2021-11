Black Power: Afro Fashion Day 2021 mostra que moda é afirmação, identidade e resistência

Com a chegada de novembro, o mundo da moda se prepara para receber o maior e mais significativo projeto de passarela preta do Brasil, o Afro Fashio Day que em 2021 chega à sua sétima edição trazendo como tema o “Movimento Black Power”. O evento deste ano será apresentado ao público em formato “online”, por conta das restrições impostas pela pandemia, no dia 20 de novembro através dos perfis do jornal CORREIO no Instagram (@correio24horas) e Youtube (/Correio24hBahia). Gravada na Estação Campo da Pólvora da CRR Metrô Bahia, a produção envolveu 47 modelos e 34 marcas, sendo cinco delas inéditas no desfile.

Reconhecido como o maior evento de moda negra do Brasil, o AFD segue com a missão de levar profissionais e jovens que sonham em desfilar às passarelas, engajando marcas baianas, modelos pretos e alçando marcas históricas, como o lançamento do desfile filmado, o Afro Fashion Day 2021 trará mais uma vez representatividade e empoderamento negro para a moda do país.

De acordo com o curador e produtor de moda Fagner Bispo, mais que um penteado, o Black Power, tema da edição do AFD deste ano, carrega uma importância afirmativa para as pessoas negras e é considerado uma forma de resistência e identidade de um povo que teve seus traços físicos, como o cabelo crespo, colocados como o oposto do que seria considerado belo. “A pauta voltou à tona durante o Big Brother Brasil 21, quando o participante João tornou pública a insatisfação com um comentário feito por outro membro do programa, sobre seu cabelo”, explica.

No Afro Fashion Day 2021, a cultura do Black Power, que em português significa "poder negro" e abrange e simboliza a libertação de padrões eurocêntricos de beleza, ganha os holofotes e a passarela, transmitindo esta mensagem através não só da estética dos penteados, como também dos looks. “Pretendemos fazer uma espécie de linha do tempo na moda, buscando referências de outras décadas, como da era Disco dos anos 70 e 80, quando o penteado se popularizou e ganhou status fashion nas discotecas, até chegar aos tempos atuais, com as dancinhas feitas pelos tiktokers e as festas tipo “paredão” – nossa balada atual e mais baiana impossível.”, diz.

Este ano o evento traz a participação de 47 modelos, sendo 38 deles de 14 agências e bookers; e oito novos talentos que foram escolhidos pelo público e um júri técnico, através seletivas no Tik Tok, além da modelo Dandara Alves, cadeirante e estreante nesta edição. Já os looks foram idealizados por 34 marcas de roupas e acessórios, sendo 5 inéditas no AFD; todas elas baianas, exceto Marc Bell Ethnic Revival, do estilista Marc Bell, que é franco-camaronês e participa pelo terceiro ano do evento. A apresentação será dividida em cinco categorias, “Black Panther”, “Black Is Beautiful”, “Black Boti”, “Black Brilho” e “Black Bahia”.

Novidade

Um dos destaques para o Afro Fashion Day 2021 a ação inédita de economia circular realizada pelo Grupo Boticário que doou 150 peças de uniformes (entre roupas e calçados) usados em suas operações, e que seriam descartados, para a confecção de uma coleção exclusiva, composta por seis looks. As peças idealizadas por quatro estilistas participantes do evento foram confeccionadas pelas costureiras da Cooperativa de Trabalho Constelação das Artes, localizada no bairro de São Caetano, em Salvador, em um trabalho de “upcycling”, prática de reaproveitar materiais já existentes, como tecidos, aviamentos, roupas e várias outras coisas classificadas como 'lixo. Após o desfile, as roupas criadas na ação social terão fundos destinados para pessoas em situação de vulnerabilidade social da capital baiana.

Além do Boticário a edição 2021 do AFD ainda conta com o patrocínio do Hapvida, e apoio Institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Sebrae e apoio do Shopping Barra, Laboratório CLAB, CCR Metrô, Melissa e Vizzano.