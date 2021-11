Blazer, curingão dos bons 

Ele carrega um ar mais protocolar, mas pode escapar do escritório com facilidade. O blazer deixou de ser aquele item formal e virou um perfeito substituto para a jaqueta ou quimono. E se a escolha for um modelo oversized, melhor ainda. Dica de stylist: o segredo é abolir a seriedade, apostando em composições engenhosas com cores, estampas e acessórios imponentes. A diretora criativa da Litt (litt.com.br), Manuella Almeida, fez isso com maestria, ressignificando eles. A gente espia e se inspira!

O melhor achado

Uma camiseta bem pensada é garantia de um look urbano e divertido. Já imaginou construir o seu visu usando peças com essa pegada, mas com aquele toque vintage? A produção fica ainda mais original. Garimpa a sua autêntica no e-commerce do brechó B.Luxo (b-luxo.com.br), que vende camisetas de várias épocas. O vixe amou essa do Mickey, dos anos 90, que você leva para casa por R$ 89.





Popular

Parecia que a moda não ia pegar. Mas a pochete driblou os mais resistentes e caiu, mesmo, no gosto popular. Prática e fashion, a peça incrementa o look rapidinho. Rolou sentimento? Então, dá aquela espiadinha nesse modelo da Todomoda que você acha na loja virtual da Dafiti (dafiti.com.br) por R$ 79,9.

Lacre certo

As fashionistas que se renderam às produções esportivas não abrem mão de um tênis alto, no estilo flatform, para usar com as calças folgadonas que tomaram conta da moda. Atrás de um modelito bafônico para chamar de seu? Olhos abertos para a aposta da Shein (br.shein.com) que se diferencia não somente pelo shape, mas pelo tom. Custa R$ 124,99.





Eles em cena

Boys descolados já estão pensando nos chapéus de palha para os dias de termômetros lá em cima. Seja para usar na praia ou com aquele look descolado, a melhor opção é focar em um modelito que você possa usar muito, como esse lançamento da Bora (usebora.com.br) na palha escura. Preço: R$ 94,95.





Foco no retrô

Com shape oitentinha, os shorts da Bolovo (bolovo.com.br) são perfeitos não somente para fazer atividade física, mas também para criar um visu cheio de bossa na vibe streetwear . Alguém tem alguma dúvida que a Jane Fonda ia amar?! Preço: R$ 209.





Nota 10: Uma senhora vendendo flores na rua presenteia a todos que compram suas plantas, com um bilhete. Nele vem escrito: “obrigada por me fazer sorrir hoje”.



Nota 0: Um rapaz na sinaleira ficou chateado porque as pessoas dentro do veículo não compraram seus produtos e, não pensou duas vezes, cuspiu na janela do carro. De última!