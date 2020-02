Bloco da Preta-2222 desfilará na sexta-feira de Carnaval

A cantora Preta Gil vai puxar o Bloco da Preta no dia 21/2, no Circuito Dodô (foto/divulgação)

Mais uma vez, a cantora Preta Gil irá arrastar os foliões soteropolitanos em seu Bloco da Preta-2222. O encontro deste ano será no dia 21 de fevereiro (sexta-feira), às 21h30, no circuito Barra-Ondina.

“Passei os principais carnavais da minha vida entre o Rio e Salvador, o Bloco da Preta é fruto dessa mistura, tem muito do samba carioca, mas foi inspirado também no carnaval da Bahia e no Axé”, nos disse a artista. Abaixo, um recado especial de Preta. Confere!