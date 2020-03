Bloco do Bolso Furado: veja no guia como reverter a ressaca financeira pós-Carnaval

Para quem pulou atrás do trio de Ivete Sangalo, curtiu os contatinhos com Léo Santana e acompanhou Cláudia Leitte dar uma de perigosinha, a ressaca após a Quarta-Feira de Cinzas é inevitável. Ainda que este consumidor não queira guerra com ninguém, só tem uma ressaca que suco detox nenhum resolve: a financeira.

Se o bolso não aguentava, mas ainda assim foi e se jogou sem pensar na fatura de amanhã, fique calmo que nem tudo está perdido. Especialistas em finanças pessoais, a pedido do CORREIO, apontaram os cinco principais problemas que causam dor- de- cabeça após o Carnaval e, junto com eles, algumas possíveis soluções para não cair no endividamento.

E se tem gente que pega aquela gripe que leva o nome da música mais estourada na folia, tem bolso que também ‘pega’ dívida. “Se os gastos já foram realizados, o negócio agora é se organizar. Fique um tempo sem gastar com aqueles luxos até que consiga se recompor”, orienta a economista da Plano Consultoria de Finanças Pessoais, Bruna Allemann.

Planejador financeiro pela Planejar, Thiago Sampaio, destaca também que o consumidor deve montar uma espécie de plano de gastos. “A partir daí é ir fazendo estas compensações com base no que precisa ser recuperado”, acrescenta. Mas se a dose ainda é pequena para o tamanho da ressaca, tem mais dicas logo abaixo. Confira.





CINCO 'RECEITAS' FINANCEIRAS PARA RESSURGIR DAS CINZAS

1. Deu a louca e eu comprei o abadá em cima da hora e parcelei em 10 vezes no cartão O Carnaval vem em um momento complicado, logo depois de enfrentar o milhão de boletos das despesas de inicio de ano. É difícil achar uma ‘brechinha’ no orçamento, por isso, a compra por impulso é quase certa. Afinal, nem todo mundo aguentar acompanhar a festa só pela tevê. “Pegue logo um extrato e veja quanto que deve. Não demore muito para pensar em uma maneira de pagar isso, por que a fatura, com certeza, vai chegar”, alerta o fundador da consultoria especializada em gestão estratégica MR16, Marcelo Reis. Quem gastou demais terá um ano de recuperação, como acrescenta o especialista. “O ideal é fazer economias até o meio do ano para voltar ao normal e ter um segundo semestre mais calmo. Não adianta muito ficar arrependido de ter deixado as coisas saírem do controle e acabar gastando como se o dinheiro não tivesse fim. O quanto antes reprogramar o orçamento, mais rápido esse consumidor vai sair dessa”.





2. Decidi viajar sem muito planejamento porque não queria ficar em Salvador Consumo sem planejamento é dívida na certa, como destaca a economista da Plano Consultoria de Finanças Pessoais, Bruna Allemann. “Muitas vezes voltamos dessas estripulias pagando por três meses o mínimo do cartão de crédito, surgindo então a nossa famosa bola de neve. Infelizmente ainda há cartões e cheque especial de bancos que cobram mais de 300% ao ano de juros”, descreve. E o bolso como fica? Furado. Se os gastos já foram realizados, o negócio agora é se organizar. “Quantas parcelas foi sua passagem? E os ingressos? Quantos meses você terá esse custo? O quanto foi tirado da sua poupança para realizar esta folia? Pegue um papel e uma caneta, anote tudo que foi gasto e que você terá que arcar”, diz. A partir daí é separar um percentual para repor estes gastos, conforme ela mesma acrescenta. “É super difícil esse autocontrole, mas se não for drástico, sempre terá uma folia em algum mês. Veja o quanto não pode gastar até liquidar essa dívida”, pontua.





3. Emprestei o cartão de crédito para meus amigos colarem comigo no bloco Curtir em grupo e juntar aquele ‘bonde’ para o carnaval é bom e todo mundo gosta. Mas comprar o abadá da turma toda no cartão vai gerar um problema maior do que a gripe que sempre chega depois do Carnaval. “Esse é um tema bastante delicado. E a minha recomendação é que se você deseja manter uma amizade duradoura, evite colocar dinheiro no meio”, diz o planejador financeiro certificado pela Planejar, Thiago Sampaio. Mas como o dinheiro está mais que colado, grudado e misturado, o jeito é firmar um compromisso com o amigo e se planejar para buscar um ganho extra que possa suprir esta parcela caso seu companheiro de bloco não consiga honrar. “É importante deixar o acordo bem fechado, assim você não irá se enrolar com o cartão”. E se ele cumprir direitinho, ótimo. Manda essa grana que ficou ali para uma reserva. “É uma oportunidade para que você possa se preparar para o ano que vem”.





4. Deixei de pagar a conta de luz para pular carnaval A situação fica mesmo crítica quando uma despesa fixa de um serviço essencial é trocado por um gasto momentâneo e não necessariamente emergencial. “Nesse caso, não tem o que fazer, você terá que arrumar dinheiro para pagar essa conta de luz atrasada com multa e juros em março. Aqui entra de novo a sugestão de que se não der conta de pagar todas as despesas, peça ajuda a alguém próximo da família, de algum amigo ou então um crédito no banco”, sugere o planejador financeiro da Par Mais, Jailon Giacomelli. O importante é não deixar esta dívida crescer e nem correr o risco de ficar sem esses serviços. Porém, não deixe de avaliar as taxas administrativas e os juros quebrados, caso recorra ao banco. “Busque alternativas. Entre as opções, a regra fundamental é ficar longe do cheque especial ou do juro rotativo do cartão de crédito, já que estas são as linhas mais caras disponíveis no mercado. Outro ponto também é ajustar esta parcela ao seu bolso para que uma nova conta não fique sem pagar”, completa Giacomelli.





5. Nem me lembro o quanto eu gastei com cerveja Se o folião que lê esta matéria está cansado, seu bolso, provavelmente está mais ainda. Não ter a noção de quanto gastou no Caranaval vai te dar uma dor-de-cabeça, com certeza. Principalmente quando as contas começarem a chegar. A dica do economista e educador financeiro da fintech de crédito Juros Baixos, Lereno Soares, é segurar aquela ‘baladinha’ do fim de semana seguinte. “ Fique em casa. Se você sair, a probabilidade do rombo aumentar é alta. Então aproveite para recuperar as energias e botar suas séries em dia”, afirma. Se o folião deixar de gastar nos próximos fins de semana e botar o foco em ganhar dinheiro, o bolso se recupera. O que não dá é pra ficar gastando dinheiro lamentando a quarta de cinzas. “Se a necessidade de socializar com a turma do Carnaval for grande, chame seus amigos em casa para relembrar as histórias. Se a sua grana (e disposição) está curta após a folia, a deles também deve estar”, acrescenta.





DICA DA SEMANA: CURSOS GRATUITOS EM FINANÇAS PESSOAIS

Master Class Inteligência Financeira O curso elaborado pelo educador financeiro Gustavo Cerbasi tem turmas gratuitas para o treinamento online que acontece 9 de março. www.gustavocerbasi.com.br

Como Gerenciar suas finanças O curso é ministrado pela especialista em finanças pessoais e criadora do blog Bolsa Blindada, Patrícia Lages. cursos.patricialages.com.br

Como Organizar o Orçamento Familiar O objetivo do curso, disponível no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), é ajudar a identificar o seu perfil financeiro e também a fazer um diagnóstico do orçamento, caso esteja endividado. As aulas são ministradas pelo doutor em finanças pela EAESP-FGV e doutorando em Filosofia pela PUC-SP, Fabio Gallo Garcia. www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos

Saia do vermelho: soluções para equilibrar o seu orçamento e realizar seus sonhos O curso está disponível na plataforma Eduk. www.eduk.com.br

Como fazer um investimento O curso online ensina os primeiros passos para quem deseja investir e tem carga horária de 12 horas. www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos

Eu e meu Dinheiro O site do Banco Central tem cursos gratuitos de Gestão de Finanças Pessoais e Formação de Multiplicadores da Série Eu e Meu Dinheiro. www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/cursos

Como economizar em tempos de crise O curso online também integra a plataforma de cursos gratuitos da FGV. No programa, orientações para administrar o seu dinheiro mais dicas para repensar o seu consumo. www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos