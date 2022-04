Bloco do Silva promete matar a saudade da folia neste domingo em Salvador

Fevereiro passou, mas a saudade do Carnaval ficou na mente e no coração dos baianos depois de dois anos sem a festa. Para manter viva a alegria, o Bloco do Silva promete transformar abril no mês do Carnaval para o público de Salvador. O evento será realizado neste domingo (10) na capital baiana com ares de Carnaval fora de época e energia de fevereiro.

O Bloco do Silva é conhecido por fazer uma releitura de clássicos da MPB e músicas baianas em ritmo carnavalesco. O cantor traz sucessos dos anos 1990, de artistas e bandas baianas como Daniela Mercury, Cheiro de Amor, Banda Eva, Olodum, além dos clássicos de Caetano Veloso, Gal Costa, Gerônimo e Gilberto Gil, no ritmo do Carnaval.

Para Bruno Boscolo, sócio da Feed Experience Hub, responsável pela realização da festa na capital baiana, esta é uma forma dos soteropolitanos matarem um pouquinho da saudade do Carnaval. “Vai ser uma grande festa para manter vivo o espírito do Carnaval em 2022 com toda a segurança. Estamos felizes com a possibilidade de retorno dos grandes eventos e liberação estadual quanto às restrições de público”, analisa.

Atrações da folia

Criolo, Afrocidade e Rachel Reis são atrações já confirmadas nesta terceira edição do Bloco do Silva em Salvador. De acordo com a Feed, os ingressos comprados para a data que foi adiada continuam válidos. Para quem não garantiu entrada ainda, a empresa informa que os últimos ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

O projeto de Carnaval do cantor também volta a outras capitais pelo país em 2022, a exemplo de São Paulo (7 de abril), Brasília (30 de abril), Rio de Janeiro (14 de maio), e Belo Horizonte (21 de maio).



SERVIÇO

QUANDO: domingo - 10 de abril de 2022

ONDE: Arena Fonte Nova

HORÁRIO: a partir das 16h

VENDAS: ingressos na plataforma Sympla