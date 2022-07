Blocos afros e afoxés se reúnem para discutir mudança no Carnaval

Lideranças de blocos afros e afoxés vão se reunir nos próximos dias para discutir a possibilidade de mudança do circuito Dodô (Barra/Ondina) para a Boca do Rio. Dois representantes das agremiações têm cadeira no Conselho Municipal do Carnaval (Comcar) e participaram da reunião que debateu essa alteração na principal festa da cidade, nesta terça-feira (26).

O Conselho tem 32 membros e 22 deles compareceram à reunião. O represente dos blocos de afoxé, Nadinho do Congo, disse que é preciso analisar os impactos que a mudança vai causar nos circuitos tradicionais e na logística dos blocos, mas preferiu não emitir opinião até conversar com as entidades.

“Estamos chegando para um carnaval novo, depois de dois anos parados, mas trabalhando socialmente dentro das comunidades. A gente veio para essa reunião especial e vamos fazer uma reunião na sede dos Filhos de Gandhy ou das Filhas de Gandhy. Vamos reunir todos os afoxés que estamos aqui representando para fazer uma discussão sobre essa mudança e, depois, sentar com a prefeitura e com o conselho para termos uma definição”, afirmou.

Ele disse também que é necessário investimentos no carnaval dos circuitos tradicionais, como Campo Grande e Pelourinho, além de ações nos bairros.

“Nossa posição é que é preciso fazer uma revitalização no Centro Histórico, onde começou o carnaval da Bahia, e a partir daí avançar para outras áreas. São 29 blocos afoxés, alguns como os Filhos de Gandhy tem mais de 5 mil associados. Além disso, são 57 blocos afros, os maiores como Olodum, Ilê e Muzenza tem de 2 a 3 mil pessoas, cada. O Cortejo Afro reuniu 2 mil foliões. É muita gente, por isso, os impactos dessa mudança precisam ser bem analisados”, disse.

No encontro desta terça-feira, na Caminho das Árvores, ficou definido que uma comissão será criada pelo Comcar para avaliar as questões técnicas que envolvem a mudança do carnaval da Barra para a Boca do Rio. Essa comissão será responsável pela elaboração do projeto que será encaminhado para a prefeitura, até o final de agosto. Caso a proposta seja aprovada, os grandes artistas migram para a Boca do Rio, enquanto as bandas de fanfarras e similares ficam na Barra.

O principal receio dos críticos à mudança é de que ela intensifique o esvaziamento dos circuitos Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho), onde a maioria dos blocos afros e afoxés desfilam. O conselheiro que representa os blocos afros, Durray Carvalho, disse que vai levar a proposta para o encontro das entidades e que a estimativa é de que o debate aconteça ainda nessa semana.

“Essa reunião foi proveitosa. A gente colocou nossas perspectivas e pudemos entender o processo. Teremos uma reunião [dos blocos afros] provavelmente amanhã [quarta-feira] ou na quinta-feira (28) para juntos tomarmos uma decisão, vamos formatar um documento e apresentar para o Comcar”, disse.