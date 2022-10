BMW apresenta SUV com 748 cv e 100 lâmpadas de LED no teto

Líder global de vendas no segmento premium, a BMW não para de apresentar novidades. A última é o XM, um SUV híbrido desenvolvido pela sua divisão M, que até então só havia lançado o M1 em 1978.

O veículo mudou pouco desde a primeira vez que o vi, ainda em segredo, em novembro do ano passado. Naquele momento, o fabricante alemão não havia revelado os dados técnicos da propulsão. E são dados, revelados agora, impressionantes: 748 cv de potência e 102 kgfm de torque, mais do que qualquer modelo produzido em série pela marca.

Para alcançar esse resultado, são associados um motor V8 biturbo a gasolina, que rende 585 cv e 76,5 kgfm de torque, com uma máquina elétrica. A transmissão é de oito velocidades e, quando movido apenas a baterias, o XM pode percorrer até 88 quilômetros.

O luxo e a tecnologia se destacam na cabine O SUV pode rodar até 88 km em modo elétrico

O luxo e a tecnologia se destacam na cabine O SUV pode rodar até 88 km em modo elétrico

O design é o mesmo aplicado nos mais recentes lançamentos da marca, como o i7 e o X7. As rodas podem ser de até 23 polegadas e possuem visual exclusivo. Por dentro, o XM traz todo o luxo e esportividade que se espera de um M.

A cabine é repleta de acabamentos em fibra de carbono e contrastes com couro. Outro destaque interno é a iluminação: são 100 luzes de LED que formam um desenho de prisma no teto.

Nos Estados Unidos, as vendas começam em dezembro e, na Europa, no próximo ano. Ainda não há definição para o mercado brasileiro.

ENFIM, OS ELETRIFICADOS

A Ford foi a pioneira na eletrificação no Brasil com o lançamento do Fusion Hybrid em 2011. Mas desde 2020, que a empresa não comercializa nem um produto desse tipo.

A Ford confirmou a chegada do inédito Mustang Mach-e, da versão elétrica da Transit e da opção híbrida da Maverick

Enfim, o fabricante anunciou que ano que vem terá três produtos deste tipo, dois puramente elétricos (Mustang Mach-e e Transit e um híbrido (Maverick).

PRIMEIRO A PICAPE

De acordo com a Ford, o primeiro lançamento será a Maverick híbrida, que será importada do México.

A picape será a primeira com essa tecnologia no país e é capaz de fazer quase 18 km/l em trânsito urbano. Para isso, o utilitário utiliza um motor 2.5 litros aspirado que rende 164 cv de potência combinado a um propulsor elétrico de 128 cv. A potência combinada deles, que não é a soma direta, é de 193 cv.

Nessa configuração, a Maverick pode fazer quase 18 km/l em trânsito urbano

Para auxiliar na eficiência energética, os freios são regenerativos. Além desses três modelos, a Ford também lançará no ano que vem a nova geração da Ranger no Brasil.

TOYOTA PREPARA RIVAL

O mercado de picapes está bastante agitado e a Toyota está finalizando um produto para ficar situado imediatamente abaixo de modelos como Hilux e Tacoma - que é vendido nos Estados Unidos.

A base e arquitetura será do RAV4, SUV mais vendido do mundo, e o visual será inspirado na Tundra, modelo grande que compete com a Ford F-150 e Chevrolet Silverado - veículos que vão estrear ano que vem no Brasil.

A nova picape da Toyota será menor que a Hilux e será inspirada na Tundra, o modelo da foto

As especulações indicam que a Toyota poderá batizar sua nova picape como Stout, nome usado até os anos 1980 em outro utilitário.

Globalmente, terá rivais que utilizam o sistema monobloco, como Fiat Toro, Ford Maverick e Hyundai Santa Cruz.

IMPORTÂNCIA DA EXPERIMENTAÇÃO

Um estudo da consultoria Escalent aponta que 74% dos consumidores preferem comprar um carro elétrico em uma concessionária em vez de adquiri-los diretamente por meio do site do fabricante.

O estudo foi desenvolvido a fim de entender as reações dos compradores de elétricos em plataformas de vendas online. As pesquisas apontam que, na internet, os consumidores esperam que as empresas forneçam informações gerais sobre os automóveis, opções de financiamento e agendamento de test drive.

O que mais atrai os clientes para a loja é a possibilidade de dirigir e experimentar, negociar o preço pessoalmente e finalizar o contrato.

SEMPRE EXPERIMENTE ANTES

Independente de pesquisas, vá até uma concessionária. Entre no carro, entenda se o veículo que você quer realmente está apto para suas necessidades.

Até seu corpo importa neste momento. Altura, peso, tudo é relativo é sentir o veículo é fundamental para alo que você vai utilizar por bastante tempo.

Faça o test drive, entenda se os comandos estão ao alcance da sua mão. Veja se o porta-malas acomoda o que você precisa. A compra você pode até fazer online, se for mais vantajoso financeiramente.



250 MIL SEDÃS

A Fiat está comemorando a marca de 250 mil Cronos produzidos na fábrica de Ferreyra, em Córdoba, na Argentina.

Com o sucesso do sedã, que foi lançado em 2018, a empresa abriu um novo turno de produção.

Do total fabricado na Argentina, o mercado brasileiro absorveu metade da produção.