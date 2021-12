BMW revela o XM, o conceito de um SUV híbrido com 750 cv de potência

Com linhas robustas, o conceito XM é apoiado em rodas de 23 polegadas (Foto: BMW)

Geralmente a divisão M transforma os modelos da BMW em produtos de alta performance. Mas nem sempre é assim. Como já aconteceu com o icônico M1, em 1978, surgiu um novo veículo da grife, o XM.

Neste momento, o crossover está em exibição na Art Basel em Miami Beach, na Flórida. Mas conheci o conceito em uma prévia no espaço que a marca possui em um shopping em Los Angeles.

O veículo é grande, o que o deixaria posicionado entre os SUVs X6 e X7. Com design arrojado, interior luxuoso e tecnológico, ele é apoiado no chão por grandes rodas de 23 polegadas.

Por dentro, o XM tem elementos que unem luxo e tecnologia (Fotos: BMW) O quadro de instrumentos é totalmente digital Na traseira, os bancos do conceito são forrados em veludo Híbrido, o veículo tem 750 cv de potência combinada Na parte inferior da traseira, destaque para as quatro saídas de escape

Por dentro, o XM tem elementos que unem luxo e tecnologia (Fotos: BMW) O quadro de instrumentos é totalmente digital Na traseira, os bancos do conceito são forrados em veludo Híbrido, o veículo tem 750 cv de potência combinada Na parte inferior da traseira, destaque para as quatro saídas de escape

O motor à gasolina é um 4.4 litros V8 biturbo, que junto do sistema híbrido produz 750 cv de potência e impressionantes 101,9 kgfm de torque.

O fabricante alemão não revelou dados do propulsor elétrico e do sistema híbrido, apenas que a autonomia elétrica é de 80 km.

Um detalhe sobre o nome: a BMW entrou em acordo com a Citroën para o uso da sigla, que na marca francesa remete a um sedã que foi produzido até 2000.

Ano que vem, quando tiver formas finais de produção, o modelo será fabricado em Spartanburg, Carolina do Sul, EUA.

O SHOW CONTINUA

Depois do hiato causado pela pandemia, os salões automotivos voltaram a acontecer nas Américas. A primeira grande mostra automotiva foi o LA AutoShow, ou salão de Los Angeles.

Palco de diversas apresentações globais, o evento se reinventou e mostrou que há ainda muito espaço para encontros desse tipo.

O público experimentou carros dentro e fora do Centro de Convenções de Los Angeles (Foto: Jim Donnelly/ LA AutoShow)

A interação do público com os veículos foi maior, com ações de test drive no entorno do centro de convenções da cidade e também dentro dos pavilhões. Modelos exclusivos e carros inovadores com propulsão elétrica deram o tom.

Confira alguns destaques nesta segunda coluna dedicada ao evento californiano.

HYUNDAI SEVEN

Na mostra californiana a Hyundai destacou o conceito Seven, um SUV grande totalmente elétrico que adianta um pouco de seu futuro utilitário.

Construído sob a plataforma modular que também é a base dos Ioniq 5, Kia EV6 e Genesis GV60, o Seven utiliza a mesma arquitetura de 800 volts que os demais veículos, suportando uma carga rápida de 350 kilowatts.

O veículo elétrico da Hyundai tem portas que se abrem em sentidos opostos (Foto: David Crewe/ LA AutoShow)

Dessa forma, teoricamente, seria capaz de fazer uma recarga de 10% a 80% em apenas 10 minutos, com uma autonomia de mais de 300 milhas (483 quilômetros).

É provável que quando chegar a versão de produção seja batizado como Ioniq 7.

PORSCHE 718 CAYMAN GT4 RS

O que acontece quando o motor traseiro do 911 GT3 é aplicado em um 718 Cayman? Ele se torna um GT4 RS, que ostenta no centro o propulsor de seis cilindros aspirado que rende 500 cv de potência e 45,9 kgfm de torque.

Los Angeles foi palco da primeira aparição pública da nova configuração do 718 Cayman (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO)

Com apenas 1.415 kg, graças ao emprego de materiais leves na construção, ele acelera de 0 a 100 km/h em 3,4 segundos. A transmissão é automática de sete velocidades com dupla embreagem.

O modelo estará disponível para pré-venda no Brasil no primeiro semestre de 2022.

SUBARU SOLTERRA

Apesar da atuação discreta no Brasil, a Subaru é bastante competitiva no mercado norte-americano. E pela primeira vez o fabricante japonês terá no seu portfólio um veículo elétrico, o SUV Solterra.

A Subaru apresentou seu primeiro modelo elétrico, o SUV Solterra (Foto: Jim Donnelly/ LA AutoShow)

Em um dos maiores estandes do LA AutoShow, a empresa destacou o modelo que terá duas opções de propulsão quando chegar às concessionárias em 2022. Com dois motores e tração integral irá render 218 cv.

A opção com força apenas na dianteira tem 204 cv. A marca não revelou detalhes da autonomia, mas disse que ultrapassa 220 milhas (354 km).

TOYOTA BZ4X

Quem trabalhou em conjunto com a Subaru foi outra marca japonesa, a Toyota. Os fabricantes, que já tinham colaborado com os esportivos BRZ e GR86, foram parceiros nos SUVs elétricos.

Em parceria com a Subaru, a Toyota desenvolveu o bZ4X (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO)

a Toyota, a variante do Solterra é o bZ4X, que também foi apresentado em Los Angeles e fará parte de uma linha de produtos.

“O bZ4X chega ao mercado no momento certo, pois estamos expandindo nossa linha de produtos eletrificados já abrangente”, disse Mike Tripp, vice-presidente de marketing da Toyota.

AGENDA DE SALÕES

Para 2022 estão confirmadas algumas mostras automotivas. O primeiro evento será em Nova York, em abril. Na sequência, estão agendados Detroit, em setembro, e Paris, em outubro.

O salão do automóvel brasileiro, normalmente realizado em São Paulo, não está confirmado.