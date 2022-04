Boa mesa: os restaurantes preferidos de três cantores baianos  

Brown, Pezzoni e Margareth (Fotos:1-Roncca/divulgação; 2-divulgação; 3-Gustavo Bettini/divulgação)

Salvador vive uma das suas melhores fases gastronômicas. As moquecas, o acarajé e o abará fazem parte do imaginário de quem visita a capital, mas a cidade oferece muito além e não se limita ao regional e ao seu DNA, que é, no fim das contas, o da mistura. Hoje, não deixamos em nada a desejar quando o assunto é comida e, por isso, convidamos três artistas, que rodam o mundo levando nossa cultura, a indicar alguns de seus restaurantes favoritos.

Para Felipe Pezzoni, apaixonado pela gastronomia italiana, “o melhor italiano de Salvador” é o La Pasta Gialla, cuja unidade da Pituba sempre frequenta. “Ele me coloca nesse lugar, me remete muito à Itália”, nos contou. O cantor, que também não dispensa uma boa opção de frutos do mar, indicou ainda o Casa Di Vina como um dos seus queridos na capital baiana, além do Origem, dos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca. “Fabrício é um grande gênio que temos aqui e sou muito fã do trabalho dele”, disse.

Para Carlinhos Brown, foi difícil escolher apenas três lugares preferidos. “Salvador é essa cidade miscigenada de muitos sabores e saberes”, contou. Levando em conta a qualidade dos ambientes, do atendimento e, claro, das delícias oferecidas, o artista nos adiantou uma novidade em forma de indicação: “o restaurante da minha mãe, Dona Madalena, no Candeal, logo será reinaugurado, trazendo muitas novidades”. Ele ainda indicou o Boteco do França, no Rio Vermelho, e o Coco Bambu, na Pituba.

Margareth Menezes foi outra que elegeu um italiano do coração, no caso o Cremonini Ristorante, na Pituba, do chef Massimo Cremonini. "Um restaurante de primeira linha para quem curte cozinha italo-mediterrânea", analisou. Para quem mora em Patamares, Piatã, Itapuã e adjacências, uma dica boa da cantora é o Armazém Paulistano. "Comida gostosa, cardápio eclético e excelente atendimento", entrega. De uma ponta à outra, Maga ainda se derreteu ao falar da Cantina do Jullius, no Largo de Roma, na Cidade Baixa. "Inexplicavelmente delicioso", nos falou sobre o carpaccio de polvo.

Heitor Reis, José Olympio Pereira e Nizan Guanaes (foto: divulgação)

Trinca baiana

Um dos maiores festivais de artes do mundo, a SP-Arte retornou ao modelo presencial e ao Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, com galerias, instituições e artistas consagrados no mercado de arte moderna e contemporânea do Brasil e do mundo. A abertura do evento, quarta-feira, foi prestigiada por diversos baianos, como Heitor Reis, José Olympio Pereira e Nizan Guanaes. Pico Garcez, Luciana Stern e Samantha Andrade também estiveram por lá, além de Thais Darzé (Paulo Darzé Galeria) que está expondo as famosas tapeçarias de Genaro de Carvalho. O evento será realizado até domingo (10).

Philippe Starck (foto: divulgação)

Visita internacional

Quem desembarca em Salvador nas próximas semanas é o premiado designer internacional Philippe Starck. Ciceroneado por Alex Allard, visitará o Palácio Rio Branco, no Centro Histórico da cidade, que será transformado em hotel de luxo pelo próprio Allard. O empresário francês já comanda o Cidade Matarazzo, em São Paulo, complexo que abriga o recém-inaugurado seis estrelas Rosewood. Arquiteto e designer industrial francês, Philippe Starck é conhecido por sua ampla gama de projetos, incluindo design de interiores, arquitetura, objetos domésticos, móveis, barcos e outros veículos. É dele o projeto do Hotel Fasano no Rio de Janeiro e a direção artística do Rosewood, que tem uma coleção de 450 obras assinadas por artistas brasileiros.

Marcela Mendonça e Paulo Pereira (divulgação)

Rumo ao altar

Começaram a circular os convites do casamento de Marcela Mendonça e Paulo Pereira, daquela que promete ser uma das festas mais elegantes deste primeiro semestre. A cerimônia, no dia 14 de maio, será na Catedral Basílica, no Pelourinho, com grande recepção, em seguida, no Palácio da Aclamação, no Campo Grande. Marcela é filha dos empresários Aurora e Luiz Mendonça Filho, do Grupo LM, e Paulo é filho de Zelita e Diolino Pereira da Silva (i.m.).



Novo conceito

O Le Vin, que já era conhecido como loja de vinhos, passou por uma mudança de conceito. Agora, passa a se chamar Le Vin Restobar, com menus contemporâneo e japonês. “Temos duas culinárias de alta qualidade, com vinhos e espumantes a preço de loja”, destaca o empresário André Garin. Outra novidade é o espaço exclusivo para eventos no 1º andar, que atende até 250 pessoas. “Investimos na estrutura para oferecer algo completamente pronto na Pituba”, finaliza Garin. O restobar funciona na Rua Minas Gerais, em Salvador.

Pedro, Paulo e Deco Fonseca (divulgação)

Viagem de negócios

Depois de alguns dias em Nova Iorque buscando inspirações, os irmãos Pedro, Paulo e Deco Fonseca desembarcaram em Las Vegas para participar da Coverings 2022. A feira de revestimentos mais importante da América do Norte é reconhecida por reunir profissionais renomados das áreas de construção civil, arquitetura e design. Os quatro dias de imersão renderão novidades que, em breve, comporão a coleção de produtos selecionados da Fonseca Shop, cuja curadoria já é referência no mercado.